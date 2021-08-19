https://ria.ru/20210819/afganistan-1746384209.html

МИД: Россия не делала одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане

МИД: Россия не делала одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021

МИД: Россия не делала одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане

Москва не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане, оценивает только объективную ситуацию в Кабуле после прихода в город движения... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:54

2021-08-19T16:54

2021-08-19T16:54

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

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мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане, оценивает только объективную ситуацию в Кабуле после прихода в город движения "Талибан"*, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Я хотела бы сразу отметить, что российские официальные лица никогда не заявляли и не делали никаких одобрительных заявлений по факту смены власти в Афганистане. Мы фиксируем реальность. Было бы странно, если бы мы ее не замечали, но здесь есть очевидные различия в оценке", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, оценки российской стороны касались лишь объективной ситуации, сложившейся в Кабуле, после установления движением талибов фактического контроля над столицей Афганистана, в том числе заявлениям представителей "Талибана"* о гарантиях безопасности населения и дипмиссий.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html

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