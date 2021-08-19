https://ria.ru/20210819/afganistan-1746384209.html
МИД: Россия не делала одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане
МИД: Россия не делала одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021
МИД: Россия не делала одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане
Москва не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане, оценивает только объективную ситуацию в Кабуле после прихода в город движения... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:54
2021-08-19T16:54
2021-08-19T16:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
москва
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746358538_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_998eefadff0eaf44c8fd460981807669.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане, оценивает только объективную ситуацию в Кабуле после прихода в город движения "Талибан"*, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Я хотела бы сразу отметить, что российские официальные лица никогда не заявляли и не делали никаких одобрительных заявлений по факту смены власти в Афганистане. Мы фиксируем реальность. Было бы странно, если бы мы ее не замечали, но здесь есть очевидные различия в оценке", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, оценки российской стороны касались лишь объективной ситуации, сложившейся в Кабуле, после установления движением талибов фактического контроля над столицей Афганистана, в том числе заявлениям представителей "Талибана"* о гарантиях безопасности населения и дипмиссий.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html
афганистан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746358538_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_51f4e3926fe863312dba619cc495bbfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, москва, мария захарова, россия
МИД: Россия не делала одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане
МИД: Россия не делала одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва
не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане
, оценивает только объективную ситуацию в Кабуле
после прихода в город движения "Талибан"*, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
"Я хотела бы сразу отметить, что российские официальные лица никогда не заявляли и не делали никаких одобрительных заявлений по факту смены власти в Афганистане. Мы фиксируем реальность. Было бы странно, если бы мы ее не замечали, но здесь есть очевидные различия в оценке", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, оценки российской стороны касались лишь объективной ситуации, сложившейся в Кабуле, после установления движением талибов фактического контроля над столицей Афганистана, в том числе заявлениям представителей "Талибана"* о гарантиях безопасности населения и дипмиссий.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России