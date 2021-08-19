https://ria.ru/20210819/afganistan-1746375877.html

МИД заявил, что ситуация в Афганистане приобрела общерегиональное значение

МИД заявил, что ситуация в Афганистане приобрела общерегиональное значение - РИА Новости, 19.08.2021

МИД заявил, что ситуация в Афганистане приобрела общерегиональное значение

Ситуация в Афганистане приобрела общерегиональное значение, Россия призывает другие страны содействовать межнациональному диалогу, заявила официальный... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:03

2021-08-19T16:03

2021-08-19T16:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане приобрела общерегиональное значение, Россия призывает другие страны содействовать межнациональному диалогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ситуация (в Афганистане) уже приобрела общерегиональное измерение, и на нее реагируют соседние, расположенные дальше от Афганистана страны", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.Она отметила, что когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, РФ выступала за необходимость "срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил и этноконфессиональных групп страны"."Точно так же и сейчас, когда талибы, по сути дела, взяли власть в Кабуле и большинстве других городов и провинций, российская сторона выступает за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве многонациональной страны", - подчеркнула Захарова.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время." Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746358921.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мария захарова, россия