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Лавров: афганские власти не стремились выполнять договоренности с талибами
Лавров: афганские власти не стремились выполнять договоренности с талибами - РИА Новости, 19.08.2021
Лавров: афганские власти не стремились выполнять договоренности с талибами
Правительство Афганистана не стремилось выполнять договорённости по диалогу с радикальным движением "Талибан"*, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:30
2021-08-19T13:30
2021-08-19T13:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
сергей лавров
ашраф гани ахмадзай
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство Афганистана не стремилось выполнять договорённости по диалогу с радикальным движением "Талибан"*, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, сергей лавров, ашраф гани ахмадзай
Лавров: афганские власти не стремились выполнять договоренности с талибами
Глава МИД России Лавров: афганские власти не стремились выполнять договоренности с талибами