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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746345454.html
Лавров оценил ситуацию в Афганистане
Лавров оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021
Лавров оценил ситуацию в Афганистане
Москва приветствует заявление талибов о том, что они готовы вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане, и будет поощрять такие процессы,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:17
2021-08-19T13:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва приветствует заявление талибов о том, что они готовы вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане, и будет поощрять такие процессы, добиваясь, чтобы намерения воплощались в конкретные дела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."А также мы приветствовали заявление талибов о том, что они хотят вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане. Уже анонсирована встреча с участием Абдуллы Абдуллы, председателя высшего совета национального примирения, с участием Хамида Карзая, бывшего президента Афганистана, и с участием председателя партии исламского возрождения Хекматияра", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш.Он добавил, что Москва исходит из того, что все участники этой группы объявили о своем желании встречаться и договариваться в интересах афганского народа."Московский формат" по Афганистану имеет больше всего перспектив по созданию условий для перезапуска межафганского диалога, Москва готова его возобновить, также заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я убежден, что "московский формат" имеет наибольшую перспективу, поскольку ситуация приобрела уже общерегиональное измерение. На нее реагируют и соседние страны, и страны, которые расположены дальше от Афганистана", - отметил глава российского МИД.Он напомнил, что в "московском формате" участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны."Мы пока официальных предложений не делали, но эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата", - сказал Лавров.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746288661.html
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в мире, афганистан, сергей лавров, россия
13:17 19.08.2021 (обновлено: 13:37 19.08.2021)
 
Лавров оценил ситуацию в Афганистане

Лавров: Россия приветствует заявления талибов о готовности к диалогу с другими силами в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва приветствует заявление талибов о том, что они готовы вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане, и будет поощрять такие процессы, добиваясь, чтобы намерения воплощались в конкретные дела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"А также мы приветствовали заявление талибов о том, что они хотят вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане. Уже анонсирована встреча с участием Абдуллы Абдуллы, председателя высшего совета национального примирения, с участием Хамида Карзая, бывшего президента Афганистана, и с участием председателя партии исламского возрождения Хекматияра", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш.
Он добавил, что Москва исходит из того, что все участники этой группы объявили о своем желании встречаться и договариваться в интересах афганского народа.
"Мы будем всячески такие процессы поощрять и добиваться, чтобы эти намерения воплощались в конкретные дела", - подытожил Лавров.
"Московский формат" по Афганистану имеет больше всего перспектив по созданию условий для перезапуска межафганского диалога, Москва готова его возобновить, также заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я убежден, что "московский формат" имеет наибольшую перспективу, поскольку ситуация приобрела уже общерегиональное измерение. На нее реагируют и соседние страны, и страны, которые расположены дальше от Афганистана", - отметил глава российского МИД.
Он напомнил, что в "московском формате" участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
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Вчера, 00:09Захват власти в Афганистане талибами
Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана
"Мы пока официальных предложений не делали, но эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата", - сказал Лавров.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России
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