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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746344674.html
Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана, заявил Лавров
Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2021
Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана, заявил Лавров
Талибы пока ещё не контролируют всю территорию Афганистана, от этого позиция России становится еще более последовательной - Москва выступает за необходимость... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:15
2021-08-19T13:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сша
талибан
москва
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Талибы пока ещё не контролируют всю территорию Афганистана, от этого позиция России становится еще более последовательной - Москва выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу в стране с участием всех сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Во-первых, талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана. Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого только становится еще более последовательной наша позиция. И в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш."Точно так же и сейчас, когда талибы по сути дела взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое – за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве этой многострадальной страны", - подчеркнул он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В то же время посольство России в Афганистане продолжает работать по прежнему адресу.* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, талибан, москва, нато, россия
13:15 19.08.2021 (обновлено: 13:22 19.08.2021)
 
Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Талибы пока ещё не контролируют всю территорию Афганистана, от этого позиция России становится еще более последовательной - Москва выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу в стране с участием всех сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Во-первых, талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана. Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого только становится еще более последовательной наша позиция. И в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш.
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"Точно так же и сейчас, когда талибы по сути дела взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое – за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве этой многострадальной страны", - подчеркнул он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В то же время посольство России в Афганистане продолжает работать по прежнему адресу.
* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСШАТалибанМоскваНАТОРоссия
 
 
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