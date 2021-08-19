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В Афганистане произошла давка на митинге в День независимости, есть жертвы
В Афганистане произошла давка на митинге в День независимости, есть жертвы - РИА Новости, 19.08.2021
В Афганистане произошла давка на митинге в День независимости, есть жертвы
В афганском Асадабаде талибы открыли огонь по толпе, передает Рейтер со ссылкой на очевидцев. Есть жертвы, их число пока не уточняется. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:09
2021-08-19T11:09
2021-08-19T13:03
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В афганском Асадабаде талибы открыли огонь по толпе, передает Рейтер со ссылкой на очевидцев. Есть жертвы, их число пока не уточняется.Люди вышли на улицы по случаю Дня независимости, в итоге началась давка.Асадабад — город на востоке республики, столица провинции Кунар. Расположен недалеко от Джелалабада, где накануне прошли протесты против "Талибана"* и, по данным СМИ, погибли не менее трех человек.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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Талибы обстреляли митингующих в поддержку национального флага
В афганской провинции Нангархар талибы* («Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003) обстреляли митингующих в поддержку национального флага. Как сообщает источник РИА Новости, есть убитые и раненые. Их количество не уточняется. Местные СМИ добавляют, что талибы также избили операторов Pajhwok Afghan News и Ariana TV.
2021-08-19T11:09
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-19T11:09
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, афганистан
11:09 19.08.2021 (обновлено: 13:03 19.08.2021)
В Афганистане произошла давка на митинге в День независимости, есть жертвы
Несколько человек погибли при стрельбе и давке на митинге по случаю Дня независимости Афганистана