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"Величайший позор": США расплачиваются за украденный триллион долларов
"Величайший позор": США расплачиваются за украденный триллион долларов - РИА Новости, 19.08.2021
"Величайший позор": США расплачиваются за украденный триллион долларов
Американские партнеры покоряют все новые глубины морального падения. Мир не успел еще прийти в себя после страшных кадров побоища в кабульском аэропорту. Все... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:14
2021-08-19T11:16
в мире
авторы
сша
талибан
дональд трамп
ближний восток
марк милли
россия
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Американские партнеры покоряют все новые глубины морального падения. Мир не успел еще прийти в себя после страшных кадров побоища в кабульском аэропорту. Все видели, как тысячи афганцев, спасаясь от талибов, пытались прорваться к самолетам, а по ним хладнокровно стреляли американские солдаты.Гигантские военно-транспортные воздушные суда взлетали наполненными едва ли наполовину. Некоторые места были заняты служебными собаками — американцы любят животных. Лишь нескольким афганцам удалось зацепиться за шасси. Судьба их была ужасна. По приземлении в отсеке шасси нашли человеческие останки. Как минимум двое несчастных сорвались с самолета и разбились насмерть. Их падение можно видеть на записи с мобильника какого-то американца. "О мой бог," — произносит он за кадром. Но не прошло и пары дней, как в США выпустили на продажу футболки с фотографией падающих из самолета людей и издевательской подписью: "Кабульский клуб скайдайвинга". В ассортименте белые и черные футболки. Цена сходная — 21 доллар 95 центов. Всему миру страшные кадры из Кабула напомнили, как двадцать лет назад, 11 сентября отчаявшиеся американцы прыгали из небоскребов, чтобы не сгореть заживо. Кто бы там ни стоял за организацией терактов, но людей было искренне жаль. Никто не плясал на их могилах. Никто не выпускал веселенькие футболки с рекламой прыжков без парашюта с башен-близнецов.Мировое сообщество даже смирилось с американским вторжением в Афганистан — именно тогда началась эта печальная и безумная эпопея, стоившая американцам триллион долларов, а афганцам — десятков тысяч жизней."Величайшим позором" назвал бегство из Афганистана экс-президент США Дональд Трамп. Дело тут не только в военно-экономических аспектах. Да, после поражения американцев выстроенный ими режим продержался всего несколько дней. Для сравнения: после вывода советских войск Афганистан оставался светской современной страной еще три года, а армия успешно боролась с боевиками.Да, это было хаотическое бегство, а не организованное отступление. В процессе американские партнеры забыли на территории Афганистана сотни единиц бронетехники, кучу огнестрела, а также сотни своих подопечных из НАТО — грузин, украинцев, голландцев и "разных прочих шведов".Но больше всего поражает, с какой скоростью Америка, как выражаются китайские товарищи, "потеряла лицо". Это был просто предел морального падения. Богатейшая страна на глазах у всего мира бросила в беде своих союзников. Афганцам обещают выделить какое-то издевательски ничтожное число американских виз — и это в то время, как в Штаты каждый день совершенно открыто приходят и приезжают тысячи нелегальных мигрантов из Южной Америки. Для них граница открыта и никакие визы не нужны.Небольшим утешением для афганских сотрудников может послужить то, что своих граждан американский режим прокинул с таким же цинизмом. На сегодня в Кабуле остаются еще тысячи американцев — журналисты, бизнесмены, сотрудники НКО, религиозные деятели. Посольство США информировало их, что они должны "скрываться в своих убежищах" и ждать, когда с ними свяжутся.Звонить в посольство и спрашивать, когда за ними прилетит самолет, не нужно. Нужно только заполнить онлайн-заявление на себя, жену и детей и сидеть в своем подвале. Все это очень похоже на классическую отмазку американского работодателя, не заинтересованного в кандидате: Don’t call us, we will call you — “Не звоните нам, мы вам позвоним".Дедлайн для эвакуации американцев — 31 августа. Дальше — тишина. Американцам с женами и маленькими детьми придется выбираться из Афганистана самостоятельно — через блокпосты талибов и "злые улицы", на которых с ними может случиться всякое нехорошее.Правительство не особо озабочено их судьбами. Белый дом устами Джен Псаки и Джейка Салливана уже сообщил, что все усилия по вывозу американцев, конечно, прилагаются, однако "насчет того, что будет после 31 августа, не надо строить никаких предположений". Короче, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.Казалось бы, о грядущем выводе войск из Афганистана американская администрация объявила заблаговременно. У американского посольства в Кабуле — этой гигантской крепости, оснащенной по последнему слову новейших технологий, были все возможности, чтобы без спешки спланировать и провести все эвакуационные мероприятия.Однако — в это трудно поверить, но это действительно так — в июне-июле этого года посольство США, вместо того чтобы спасать людей, проводило мероприятия в рамках ежегодного месяца поддержки ЛГБТ-сообщества. Это было в Кабуле, на минуточку. В столице страны с самыми суровыми представлениями о половой жизни. "Месячник ЛГБТ-гордости". Это в голове не укладывается, ей-богу. А председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли в то же самое время выступал в конгрессе США с рассказом о том, как он внедряет в армии "критическую расовую теорию" — лженауку о том, что афроамериканцы молодцы, а белые американцы сволочи и расисты. Ну что, генерал, помогла вам критическая расовая теория в Афгане?Общественность изумляется, как это афганцы за несколько дней сдали страну талибам ("Талибан"* — террористическая организация, запрещенная в России). Казалось бы, городское население уже привыкло жить в относительно светском режиме, выпивать, танцевать, веселиться в кафе. Женщины ходили с открытыми лицами. Почему же афганцы не испугались жестокого режима талибов, не попытались бороться?Мне кажется, дело в том, что измученные оккупацией граждане видели в талибах не каких-то там грозных угнетателей, а своих парней — партизан, освобождающих родную землю. С ними, по крайней мере, было все понятно. В их жестокостях была хоть какая-то — племенная и религиозная — логика. В действиях американской администрации жестокость усугублялась абсолютной алогичностью, бессмысленностью и зашкаливающим лицемерием.За двадцать лет США только официально прокачали через Афганистан — страну меньше Техаса — около триллиона долларов. Дойди до назначения хоть десятая часть — и страна уже цвела бы на зависть всему Ближнему Востоку.Однако деньги были разворованы американцами, а для прикрытия те окружили себя местными "элитариями", которые воровали с не меньшей силой. В плане руководства действовал принцип негативного отбора. В элиту, отобранную американскими гауляйтерами, попадали лишь самые развращенные и коррумпированные представители афганского народа. В общем, все как на Украине. Ну и какой резон был афганцам проливать кровь за президента Гани, который, едва началась заварушка, умотал из страны? Зачем им было впрягаться за коллаборационистов, которые крали последнее у нищей страны? Все это интересные вопросы, над которыми стоит задуматься странам, все еще живущим под американской оккупацией. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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Виктория Никифорова
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в мире, авторы, сша, талибан, дональд трамп, ближний восток, марк милли, россия, джейк салливан
10:14 19.08.2021 (обновлено: 11:16 19.08.2021)
 

"Величайший позор": США расплачиваются за украденный триллион долларов

© Фото : Tee For SportsФутболка с изображением падающих из самолета людей и подписью: "Кабульский клуб скайдайвинга"
Футболка с изображением падающих из самолета людей и подписью: Кабульский клуб скайдайвинга - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Tee For Sports
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Американские партнеры покоряют все новые глубины морального падения. Мир не успел еще прийти в себя после страшных кадров побоища в кабульском аэропорту. Все видели, как тысячи афганцев, спасаясь от талибов, пытались прорваться к самолетам, а по ним хладнокровно стреляли американские солдаты.
Гигантские военно-транспортные воздушные суда взлетали наполненными едва ли наполовину. Некоторые места были заняты служебными собаками — американцы любят животных. Лишь нескольким афганцам удалось зацепиться за шасси. Судьба их была ужасна. По приземлении в отсеке шасси нашли человеческие останки. Как минимум двое несчастных сорвались с самолета и разбились насмерть. Их падение можно видеть на записи с мобильника какого-то американца. "О мой бог," — произносит он за кадром.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 01:57Захват власти в Афганистане талибами
Байден: в США ожидали падения правительства Афганистана ближе к концу года
Но не прошло и пары дней, как в США выпустили на продажу футболки с фотографией падающих из самолета людей и издевательской подписью: "Кабульский клуб скайдайвинга". В ассортименте белые и черные футболки. Цена сходная — 21 доллар 95 центов.
© MoteefeСкриншот страницы интернет-магазина Moteefe.com
Скриншот страницы интернет-магазина Moteefe.com
© Moteefe
Скриншот страницы интернет-магазина Moteefe.com
Всему миру страшные кадры из Кабула напомнили, как двадцать лет назад, 11 сентября отчаявшиеся американцы прыгали из небоскребов, чтобы не сгореть заживо. Кто бы там ни стоял за организацией терактов, но людей было искренне жаль. Никто не плясал на их могилах. Никто не выпускал веселенькие футболки с рекламой прыжков без парашюта с башен-близнецов.
Мировое сообщество даже смирилось с американским вторжением в Афганистан — именно тогда началась эта печальная и безумная эпопея, стоившая американцам триллион долларов, а афганцам — десятков тысяч жизней.
Боевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 10:09В мире
Лидер "Талибана"* приказал освободить всех политических заключенных
"Величайшим позором" назвал бегство из Афганистана экс-президент США Дональд Трамп. Дело тут не только в военно-экономических аспектах. Да, после поражения американцев выстроенный ими режим продержался всего несколько дней. Для сравнения: после вывода советских войск Афганистан оставался светской современной страной еще три года, а армия успешно боролась с боевиками.
Да, это было хаотическое бегство, а не организованное отступление. В процессе американские партнеры забыли на территории Афганистана сотни единиц бронетехники, кучу огнестрела, а также сотни своих подопечных из НАТО — грузин, украинцев, голландцев и "разных прочих шведов".
Но больше всего поражает, с какой скоростью Америка, как выражаются китайские товарищи, "потеряла лицо". Это был просто предел морального падения. Богатейшая страна на глазах у всего мира бросила в беде своих союзников. Афганцам обещают выделить какое-то издевательски ничтожное число американских виз — и это в то время, как в Штаты каждый день совершенно открыто приходят и приезжают тысячи нелегальных мигрантов из Южной Америки. Для них граница открыта и никакие визы не нужны.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 00:39Захват власти в Афганистане талибами
Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет
Небольшим утешением для афганских сотрудников может послужить то, что своих граждан американский режим прокинул с таким же цинизмом. На сегодня в Кабуле остаются еще тысячи американцев — журналисты, бизнесмены, сотрудники НКО, религиозные деятели. Посольство США информировало их, что они должны "скрываться в своих убежищах" и ждать, когда с ними свяжутся.
Звонить в посольство и спрашивать, когда за ними прилетит самолет, не нужно. Нужно только заполнить онлайн-заявление на себя, жену и детей и сидеть в своем подвале. Все это очень похоже на классическую отмазку американского работодателя, не заинтересованного в кандидате: Don’t call us, we will call you — “Не звоните нам, мы вам позвоним".
Дедлайн для эвакуации американцев — 31 августа. Дальше — тишина. Американцам с женами и маленькими детьми придется выбираться из Афганистана самостоятельно — через блокпосты талибов и "злые улицы", на которых с ними может случиться всякое нехорошее.
Мигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
18 августа, 23:38
Польша попыталась вытеснить группу мигрантов из Афганистана в Белоруссию
Правительство не особо озабочено их судьбами. Белый дом устами Джен Псаки и Джейка Салливана уже сообщил, что все усилия по вывозу американцев, конечно, прилагаются, однако "насчет того, что будет после 31 августа, не надо строить никаких предположений". Короче, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Казалось бы, о грядущем выводе войск из Афганистана американская администрация объявила заблаговременно. У американского посольства в Кабуле — этой гигантской крепости, оснащенной по последнему слову новейших технологий, были все возможности, чтобы без спешки спланировать и провести все эвакуационные мероприятия.
Однако — в это трудно поверить, но это действительно так — в июне-июле этого года посольство США, вместо того чтобы спасать людей, проводило мероприятия в рамках ежегодного месяца поддержки ЛГБТ-сообщества. Это было в Кабуле, на минуточку. В столице страны с самыми суровыми представлениями о половой жизни. "Месячник ЛГБТ-гордости". Это в голове не укладывается, ей-богу.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 22:27Захват власти в Афганистане талибами
США заявили, что не потерпят превращения Афганистана в убежище террористов
А председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли в то же самое время выступал в конгрессе США с рассказом о том, как он внедряет в армии "критическую расовую теорию" — лженауку о том, что афроамериканцы молодцы, а белые американцы сволочи и расисты. Ну что, генерал, помогла вам критическая расовая теория в Афгане?
Общественность изумляется, как это афганцы за несколько дней сдали страну талибам ("Талибан"* — террористическая организация, запрещенная в России). Казалось бы, городское население уже привыкло жить в относительно светском режиме, выпивать, танцевать, веселиться в кафе. Женщины ходили с открытыми лицами. Почему же афганцы не испугались жестокого режима талибов, не попытались бороться?
Мне кажется, дело в том, что измученные оккупацией граждане видели в талибах не каких-то там грозных угнетателей, а своих парней — партизан, освобождающих родную землю. С ними, по крайней мере, было все понятно. В их жестокостях была хоть какая-то — племенная и религиозная — логика. В действиях американской администрации жестокость усугублялась абсолютной алогичностью, бессмысленностью и зашкаливающим лицемерием.
Президент Афганистана Ашраф Гани на международной конференции по Афганистану в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 20:31Захват власти в Афганистане талибами
Гани заявил, что его вынудили покинуть Афганистан
За двадцать лет США только официально прокачали через Афганистан — страну меньше Техаса — около триллиона долларов. Дойди до назначения хоть десятая часть — и страна уже цвела бы на зависть всему Ближнему Востоку.
Однако деньги были разворованы американцами, а для прикрытия те окружили себя местными "элитариями", которые воровали с не меньшей силой. В плане руководства действовал принцип негативного отбора. В элиту, отобранную американскими гауляйтерами, попадали лишь самые развращенные и коррумпированные представители афганского народа. В общем, все как на Украине.
Ну и какой резон был афганцам проливать кровь за президента Гани, который, едва началась заварушка, умотал из страны? Зачем им было впрягаться за коллаборационистов, которые крали последнее у нищей страны? Все это интересные вопросы, над которыми стоит задуматься странам, все еще живущим под американской оккупацией.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреАвторыСШАТалибанДональд ТрампБлижний ВостокМарк МиллиРоссияДжейк Салливан
 
 
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