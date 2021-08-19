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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746298666.html
Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
Противники талибов попросили Запад прислать им оружие - РИА Новости, 19.08.2021
Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной движению "Талибан"*, призывают западные страны помочь им оружием, об этом... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T05:11
2021-08-19T05:24
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной движению "Талибан"*, призывают западные страны помочь им оружием, об этом говорится в заявлении их лидера Ахмада Масуда, опубликованном газетой Washington Post.Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с талибами.По словам Масуда-младшего, США и их союзники "покинули поле битвы", но Америка все еще может быть "великим арсеналом демократии"."С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией (президента США Джо – ред.) Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", - заявил лидер повстанцев.Как утверждает Масуд, на его призыв откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и техникой, а также силы спецназа."Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", - говорится в заявлении.Ранее военный источник в Кабуле сообщил РИА Новости, что военнослужащие афганской армии, которые отказались сдаться, и вооруженные отряды маршала Абдул-Рашида Дустума – всего около 10 тысяч бойцов – направились в провинцию Панджшер, где намерены примкнуть к сопротивлению против движения "Талибан"*. По данным военного источника, в свою очередь силы первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха вернули контроль над районом Чарикар в провинции Парван. Бои сейчас идут в районе Панджшера.Панджшер – одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тысяч человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США.Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году – лидер "Северного альянса" Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции. Он же воевал против советских войск в 80-е годы.Захват власти в Афганистане талибамиНа фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746293583.html
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в мире, сша, талибан, афганистан
05:11 19.08.2021 (обновлено: 05:24 19.08.2021)
 
Противники талибов попросили Запад прислать им оружие

Афганцы, удерживающие неподконтрольную талибам провинцию Панджшер, просят Запад помочь им оружием

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной движению "Талибан"*, призывают западные страны помочь им оружием, об этом говорится в заявлении их лидера Ахмада Масуда, опубликованном газетой Washington Post.
Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с талибами.
По словам Масуда-младшего, США и их союзники "покинули поле битвы", но Америка все еще может быть "великим арсеналом демократии".
"С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией (президента США Джо – ред.) Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", - заявил лидер повстанцев.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Как утверждает Масуд, на его призыв откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и техникой, а также силы спецназа.
"Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", - говорится в заявлении.
Ранее военный источник в Кабуле сообщил РИА Новости, что военнослужащие афганской армии, которые отказались сдаться, и вооруженные отряды маршала Абдул-Рашида Дустума – всего около 10 тысяч бойцов – направились в провинцию Панджшер, где намерены примкнуть к сопротивлению против движения "Талибан"*. По данным военного источника, в свою очередь силы первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха вернули контроль над районом Чарикар в провинции Парван. Бои сейчас идут в районе Панджшера.
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Панджшер – одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тысяч человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США.
Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году – лидер "Северного альянса" Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции. Он же воевал против советских войск в 80-е годы.

Захват власти в Афганистане талибами

На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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