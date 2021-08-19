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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746297152.html
Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом" - РИА Новости, 19.08.2021
Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
Украинские наемники, находившиеся в Афганистане, заявили, что они выполняли в этой стране самую тяжелую работу. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:53
2021-08-19T03:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
сша
афганистан
нато
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские наемники, находившиеся в Афганистане, заявили, что они выполняли в этой стране самую тяжелую работу.Ранее в СМИ появилась информация, что на американской военной базе в Кабуле остаются двенадцать украинских военных. Как утверждается, также там находятся грузины, румыны и болгары."Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях", - рассказал в беседе с порталом "Страна.уа" один из наемников, ранее воевавших в Афганистане.Речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в района, которые не контролировались ни американскими, ни афганскими правительственными войсками. "Смертность на таких заданиях повышенная", - отметил собеседник издания.Коснувшись вопроса заработной платы, мужчина пожаловался, что она была существенно ниже, чем у западных специалистов. Те получают до 20 тысяч долларов, украинцы – от пяти до десяти тысяч.Вербуют наемников, как правило, украинские фирмы-посредники для конечных заказчиков в лице крупных западных ЧВК.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
https://ria.ru/20210817/buzhanskiy-1746015053.html
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в мире, украина, сша, афганистан, нато
03:53 19.08.2021
 
Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"

"Страна.уа": украинских наемников считали в Афганистане "третьим сортом"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские наемники, находившиеся в Афганистане, заявили, что они выполняли в этой стране самую тяжелую работу.
Ранее в СМИ появилась информация, что на американской военной базе в Кабуле остаются двенадцать украинских военных. Как утверждается, также там находятся грузины, румыны и болгары.
"Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях", - рассказал в беседе с порталом "Страна.уа" один из наемников, ранее воевавших в Афганистане.
Речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в района, которые не контролировались ни американскими, ни афганскими правительственными войсками. "Смертность на таких заданиях повышенная", - отметил собеседник издания.
Коснувшись вопроса заработной платы, мужчина пожаловался, что она была существенно ниже, чем у западных специалистов. Те получают до 20 тысяч долларов, украинцы – от пяти до десяти тысяч.
Вербуют наемников, как правило, украинские фирмы-посредники для конечных заказчиков в лице крупных западных ЧВК.
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17 августа, 01:20Захват власти в Афганистане талибами
В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреУкраинаСШААфганистанНАТО
 
 
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