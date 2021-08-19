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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746296567.html
Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником" - РИА Новости, 19.08.2021
Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Гани Ашрафа Гани "мошенником", который бросит свою страну еще до того, как оттуда... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:32
2021-08-19T03:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Гани Ашрафа Гани "мошенником", который бросит свою страну еще до того, как оттуда уйдет последний американский солдат.Свой поспешный отъезд из Афганистана, где власть захватило движение "Талибан"*, бывший гражданин США Гани объяснил желанием избежать кровопролития. Объявившись в Объединенных Арабских Эмиратах, он отрицал, что увез с собой крупные капиталы, и пообещал в будущем вернуться на родину.В Белом доме заявили, что более не считают его "фактором ситуации в Афганистане".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, дональд трамп
03:32 19.08.2021
 
Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"

Экс-президент США Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана Гани "мошенником"

© REUTERS / Stringer/File PhotoАшраф Гани
Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Stringer/File Photo
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Гани Ашрафа Гани "мошенником", который бросит свою страну еще до того, как оттуда уйдет последний американский солдат.
"Он был мошенником, а теперь, я полагаю, уехал с кучей денег. Я говорил, что он не лидер, что он сбежит раньше, чем последние (американские – ред.) солдаты, и именно так оно и вышло", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.
Свой поспешный отъезд из Афганистана, где власть захватило движение "Талибан"*, бывший гражданин США Гани объяснил желанием избежать кровопролития. Объявившись в Объединенных Арабских Эмиратах, он отрицал, что увез с собой крупные капиталы, и пообещал в будущем вернуться на родину.
В Белом доме заявили, что более не считают его "фактором ситуации в Афганистане".
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
01:57Захват власти в Афганистане талибами
Байден: в США ожидали падения правительства Афганистана ближе к концу года
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОДональд Трамп
 
 
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