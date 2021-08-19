Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
Экс-президент США Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана Гани "мошенником"
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Гани Ашрафа Гани "мошенником", который бросит свою страну еще до того, как оттуда уйдет последний американский солдат.
"Он был мошенником, а теперь, я полагаю, уехал с кучей денег. Я говорил, что он не лидер, что он сбежит раньше, чем последние (американские – ред.) солдаты, и именно так оно и вышло", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.
Свой поспешный отъезд из Афганистана, где власть захватило движение "Талибан"*, бывший гражданин США Гани объяснил желанием избежать кровопролития. Объявившись в Объединенных Арабских Эмиратах, он отрицал, что увез с собой крупные капиталы, и пообещал в будущем вернуться на родину.
В Белом доме заявили, что более не считают его "фактором ситуации в Афганистане".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.