https://ria.ru/20210819/afganistan-1746296567.html

Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"

Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником" - РИА Новости, 19.08.2021

Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Гани Ашрафа Гани "мошенником", который бросит свою страну еще до того, как оттуда... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T03:32

2021-08-19T03:32

2021-08-19T03:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Гани Ашрафа Гани "мошенником", который бросит свою страну еще до того, как оттуда уйдет последний американский солдат.Свой поспешный отъезд из Афганистана, где власть захватило движение "Талибан"*, бывший гражданин США Гани объяснил желанием избежать кровопролития. Объявившись в Объединенных Арабских Эмиратах, он отрицал, что увез с собой крупные капиталы, и пообещал в будущем вернуться на родину.В Белом доме заявили, что более не считают его "фактором ситуации в Афганистане".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746293583.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, дональд трамп