https://ria.ru/20210819/afganistan-1746291421.html

Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане

Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021

Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане

Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:09

2021-08-19T01:09

2021-08-19T01:25

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью телеканала ABC.Он добавил, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки - до 31 августа.В настоящее время, по словам Байдена, в Афганистане остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.Президент США отметил, что движение "Талибан"* сотрудничает со Штатами в эвакуации американцев, однако с вывозом местных жителей есть проблемы. При этом он признал, что нападений талибов на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям между "Талибаном"* и его предшественником Дональдом Трампом.Захват власти в Афганистане талибамиНа фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289898.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден