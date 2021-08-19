https://ria.ru/20210819/afganistan-1746291421.html
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане
Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:09
2021-08-19T01:09
2021-08-19T01:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью телеканала ABC.Он добавил, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки - до 31 августа.В настоящее время, по словам Байдена, в Афганистане остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.Президент США отметил, что движение "Талибан"* сотрудничает со Штатами в эвакуации американцев, однако с вывозом местных жителей есть проблемы. При этом он признал, что нападений талибов на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям между "Талибаном"* и его предшественником Дональдом Трампом.Захват власти в Афганистане талибамиНа фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, джо байден
01:09 19.08.2021 (обновлено: 01:25 19.08.2021)
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане
Президент Байден: американские военные пробудут в Афганистане до эвакуации всех граждан США
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.
Американские войска останутся в Афганистане
до полной эвакуации граждан США
, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден
в интервью телеканала ABC
.
"Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех их вывезти", - цитирует Байдена телеканал.
Он добавил, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки - до 31 августа.
В настоящее время, по словам Байдена, в Афганистане остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.
Президент США отметил, что движение "Талибан"* сотрудничает со Штатами в эвакуации американцев, однако с вывозом местных жителей есть проблемы. При этом он признал, что нападений талибов на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям между "Талибаном"* и его предшественником Дональдом Трампом.
Захват власти в Афганистане талибами
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула
в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.