Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746291421.html
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане
Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:09
2021-08-19T01:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746262122_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_e4c76aff854f5a523a9acf8e0c95710a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью телеканала ABC.Он добавил, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки - до 31 августа.В настоящее время, по словам Байдена, в Афганистане остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.Президент США отметил, что движение "Талибан"* сотрудничает со Штатами в эвакуации американцев, однако с вывозом местных жителей есть проблемы. При этом он признал, что нападений талибов на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям между "Талибаном"* и его предшественником Дональдом Трампом.Захват власти в Афганистане талибамиНа фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289898.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746262122_327:258:1803:1365_1920x0_80_0_0_65b0e7c46832f252d742c70c8adf12bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, джо байден
01:09 19.08.2021 (обновлено: 01:25 19.08.2021)
 
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане

Президент Байден: американские военные пробудут в Афганистане до эвакуации всех граждан США

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Американские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью телеканала ABC.
"Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех их вывезти", - цитирует Байдена телеканал.
Он добавил, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки - до 31 августа.
В настоящее время, по словам Байдена, в Афганистане остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
00:35Захват власти в Афганистане талибами
Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона
Президент США отметил, что движение "Талибан"* сотрудничает со Штатами в эвакуации американцев, однако с вывозом местных жителей есть проблемы. При этом он признал, что нападений талибов на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям между "Талибаном"* и его предшественником Дональдом Трампом.

Захват власти в Афганистане талибами

На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния