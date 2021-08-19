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Байден назвал возможную альтернативу уходу США из Афганистана
Байден назвал возможную альтернативу уходу США из Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021
Байден назвал возможную альтернативу уходу США из Афганистана
Альтернативой уходу США из Афганистана было значительное расширение военного присутствия в этой стране, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:47
2021-08-19T00:47
2021-08-19T00:47
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Альтернативой уходу США из Афганистана было значительное расширение военного присутствия в этой стране, заявил президент США Джо Байден.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, нато
Байден назвал возможную альтернативу уходу США из Афганистана
Президент Байден: альтернативой уходу США из Афганистана было расширение там военного присутствия