Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона
Секретарь СБ Патрушев: убежденность англосаксов в своей правоте стало причиной событий в Афганистане
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Убежденность англосаксов в своей правоте стала важной причиной событий в Афганистане, простые граждане этой страны расплачиваются за ошибки Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете "Известия" Патрушев рассказал о том, что привело к нынешней ситуации в Афганистане.
"Но еще более существенная причина случившегося - очередное упование англосаксов на типичную для них убежденность в правильности принимаемых решений. При этом списывают провалы и их последствия на других. Америка сейчас именно это и делает. Обвиняет во всем произошедшем правительство (президента Афганистана - ред.) Ашрафа Гани, которого сама и привела к власти, а также говорит о недостаточной подготовке афганской армии", - сказал Патрушев.
За ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы, добавил он.
"Заметьте, американские и европейские военные вывозят из страны военнослужащих и граждан своих государств. Сотрудничавших же с ними афганцев в основном бросают на произвол судьбы. При этом можно спросить европейских поборников прав человека, как все это соотносится с пресловутыми западными ценностями?" - отметил Патрушев.