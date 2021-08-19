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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289898.html
Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона
Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона
Убежденность англосаксов в своей правоте стала важной причиной событий в Афганистане, простые граждане этой страны расплачиваются за ошибки Вашингтона, заявил... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:35
2021-08-19T00:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
николай патрушев
афганистан
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Убежденность англосаксов в своей правоте стала важной причиной событий в Афганистане, простые граждане этой страны расплачиваются за ошибки Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.В интервью газете "Известия" Патрушев рассказал о том, что привело к нынешней ситуации в Афганистане.За ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы, добавил он."Заметьте, американские и европейские военные вывозят из страны военнослужащих и граждан своих государств. Сотрудничавших же с ними афганцев в основном бросают на произвол судьбы. При этом можно спросить европейских поборников прав человека, как все это соотносится с пресловутыми западными ценностями?" - отметил Патрушев.
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в мире, сша, николай патрушев, афганистан
00:35 19.08.2021
 
Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона

Секретарь СБ Патрушев: убежденность англосаксов в своей правоте стало причиной событий в Афганистане

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Убежденность англосаксов в своей правоте стала важной причиной событий в Афганистане, простые граждане этой страны расплачиваются за ошибки Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете "Известия" Патрушев рассказал о том, что привело к нынешней ситуации в Афганистане.
"Но еще более существенная причина случившегося - очередное упование англосаксов на типичную для них убежденность в правильности принимаемых решений. При этом списывают провалы и их последствия на других. Америка сейчас именно это и делает. Обвиняет во всем произошедшем правительство (президента Афганистана - ред.) Ашрафа Гани, которого сама и привела к власти, а также говорит о недостаточной подготовке афганской армии", - сказал Патрушев.
За ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы, добавил он.
"Заметьте, американские и европейские военные вывозят из страны военнослужащих и граждан своих государств. Сотрудничавших же с ними афганцев в основном бросают на произвол судьбы. При этом можно спросить европейских поборников прав человека, как все это соотносится с пресловутыми западными ценностями?" - отметил Патрушев.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАНиколай ПатрушевАфганистан
 
 
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