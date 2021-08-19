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Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона

Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона - РИА Новости, 19.08.2021

Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона

Убежденность англосаксов в своей правоте стала важной причиной событий в Афганистане, простые граждане этой страны расплачиваются за ошибки Вашингтона, заявил... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T00:35

2021-08-19T00:35

2021-08-19T00:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

николай патрушев

афганистан

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Убежденность англосаксов в своей правоте стала важной причиной событий в Афганистане, простые граждане этой страны расплачиваются за ошибки Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.В интервью газете "Известия" Патрушев рассказал о том, что привело к нынешней ситуации в Афганистане.За ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы, добавил он."Заметьте, американские и европейские военные вывозят из страны военнослужащих и граждан своих государств. Сотрудничавших же с ними афганцев в основном бросают на произвол судьбы. При этом можно спросить европейских поборников прав человека, как все это соотносится с пресловутыми западными ценностями?" - отметил Патрушев.

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, николай патрушев, афганистан