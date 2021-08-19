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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746288661.html
Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана
Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана
Россия готова налаживать диалог с теми, кто будет опираться на волю афганского народа и превращать Афганистан в благополучное государство, заявил секретарь... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:09
2021-08-19T00:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
николай патрушев
афганистан
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия готова налаживать диалог с теми, кто будет опираться на волю афганского народа и превращать Афганистан в благополучное государство, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев."Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - добавил секретарь СБ РФ.
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в мире, николай патрушев, афганистан, россия
00:09 19.08.2021
 
Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана

Секретарь Совбеза Патрушев: Россия готова к диалогу с теми, кто опирается на волю афганского народа

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия готова налаживать диалог с теми, кто будет опираться на волю афганского народа и превращать Афганистан в благополучное государство, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

"Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

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"Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - добавил секретарь СБ РФ.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреНиколай ПатрушевАфганистанРоссия
 
 
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