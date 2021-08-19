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Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана
Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана
Россия готова налаживать диалог с теми, кто будет опираться на волю афганского народа и превращать Афганистан в благополучное государство, заявил секретарь... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:09
2021-08-19T00:09
2021-08-19T00:09
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия готова налаживать диалог с теми, кто будет опираться на волю афганского народа и превращать Афганистан в благополучное государство, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев."Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - добавил секретарь СБ РФ.
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в мире, николай патрушев, афганистан, россия
Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана
Секретарь Совбеза Патрушев: Россия готова к диалогу с теми, кто опирается на волю афганского народа