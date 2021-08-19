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Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана

Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021

Патрушев рассказал о налаживании диалога с властями Афганистана

Россия готова налаживать диалог с теми, кто будет опираться на волю афганского народа и превращать Афганистан в благополучное государство, заявил секретарь... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T00:09

2021-08-19T00:09

2021-08-19T00:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

николай патрушев

афганистан

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия готова налаживать диалог с теми, кто будет опираться на волю афганского народа и превращать Афганистан в благополучное государство, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев."Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - добавил секретарь СБ РФ.

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, николай патрушев, афганистан, россия