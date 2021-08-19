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Сотрудник Следственного департамента МВД получил пять лет колонии за аферу
Сотрудник Следственного департамента МВД получил пять лет колонии за аферу - РИА Новости, 19.08.2021
Сотрудник Следственного департамента МВД получил пять лет колонии за аферу
Суд приговорил к пяти годам колонии замначальника одного из отделов Следственного департамента МВД России за мошенничество: за крупную сумму он обещал... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:12
2021-08-19T17:12
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам колонии замначальника одного из отделов Следственного департамента МВД России за мошенничество: за крупную сумму он обещал организовать закрытие уголовного дела, сообщает столичная прокуратура в четверг."Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего бывшего замначальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России Игоря Романова и 54-летнего сотрудника коммерческой организации Дмитрия Силонова", - говорится в релизе.По версии следствия, Романов и Силонов с соучастником, уже осужденным на два года колонии, получили от потерпевшего 310 тысяч долларов - на тот момент это было больше 19 миллионов рублей - за закрытие уголовного дела. Расследование велось в Кузбассе в отношении гендиректора местной компании по факту крупного хищения из бюджета.Поскольку формально осужденные не могли повлиять на ход следствия, им инкриминировали мошенничество, а не получение взятки. В дальнейшем Силонов вместе с сообщником получили от другого потерпевшего за прекращение того же дела еще 20 тысяч долларов, а всего они требовали миллион в американской валюте. Впоследствии при получении денег сообщников задержали."Суд приговорил Романова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением специального звания "полковник юстиции", Силонова - к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточняется в сообщении.Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210819/yakutiya-1746355112.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:12 19.08.2021
 
Сотрудник Следственного департамента МВД получил пять лет колонии за аферу

Суд приговорил к пяти годам колонии сотрудника Следственного департамента МВД за мошенничество

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам колонии замначальника одного из отделов Следственного департамента МВД России за мошенничество: за крупную сумму он обещал организовать закрытие уголовного дела, сообщает столичная прокуратура в четверг.
"Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего бывшего замначальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России Игоря Романова и 54-летнего сотрудника коммерческой организации Дмитрия Силонова", - говорится в релизе.
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По версии следствия, Романов и Силонов с соучастником, уже осужденным на два года колонии, получили от потерпевшего 310 тысяч долларов - на тот момент это было больше 19 миллионов рублей - за закрытие уголовного дела. Расследование велось в Кузбассе в отношении гендиректора местной компании по факту крупного хищения из бюджета.
Поскольку формально осужденные не могли повлиять на ход следствия, им инкриминировали мошенничество, а не получение взятки. В дальнейшем Силонов вместе с сообщником получили от другого потерпевшего за прекращение того же дела еще 20 тысяч долларов, а всего они требовали миллион в американской валюте. Впоследствии при получении денег сообщников задержали.
"Суд приговорил Романова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением специального звания "полковник юстиции", Силонова - к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточняется в сообщении.
Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
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