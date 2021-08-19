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"Аэрофлот" снижает цену субсидированных билетов для жителей ДФО на 25%
"Аэрофлот" снижает цену субсидированных билетов для жителей ДФО на 25% - РИА Новости, 19.08.2021
"Аэрофлот" снижает цену субсидированных билетов для жителей ДФО на 25%
Авиакомпания "Аэрофлот" временно снижает стоимость субсидированных билетов для жителей Дальневосточного федерального округа на 25% - теперь перелет в одну... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:36
2021-08-19T16:36
новости компаний - экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" временно снижает стоимость субсидированных билетов для жителей Дальневосточного федерального округа на 25% - теперь перелет в одну сторону обойдется в 7650 рублей, говорится в сообщении компании."Аэрофлот снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 рублей (ранее 10200 руб.)", - сообщает крупнейший российский авиаперевозчик.В авиакомпании уточнили, что улететь по сниженной цене из ДФО в Москву можно в период с 19 августа по 30 ноября 2021 года, а из столицы в ДФО – с 15 сентября по 30 ноября 2021 года.Тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на рейсы авиакомпании "Россия" на маршрутах между Москвой и рядом городов ДФО - Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском и Магаданом.
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новости компаний - экономика, аэрофлот
16:36 19.08.2021
 

"Аэрофлот" снижает цену субсидированных билетов для жителей ДФО на 25%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" временно снижает стоимость субсидированных билетов для жителей Дальневосточного федерального округа на 25% - теперь перелет в одну сторону обойдется в 7650 рублей, говорится в сообщении компании.
"Аэрофлот снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 рублей (ранее 10200 руб.)", - сообщает крупнейший российский авиаперевозчик.
В авиакомпании уточнили, что улететь по сниженной цене из ДФО в Москву можно в период с 19 августа по 30 ноября 2021 года, а из столицы в ДФО – с 15 сентября по 30 ноября 2021 года.
Тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на рейсы авиакомпании "Россия" на маршрутах между Москвой и рядом городов ДФО - Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском и Магаданом.
Девушки у стенда авиакомпании Аэрофлот на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:52
"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50%
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлот
 
 
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