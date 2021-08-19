https://ria.ru/20210819/aeroflot-1746381190.html

"Аэрофлот" снижает цену субсидированных билетов для жителей ДФО на 25%

"Аэрофлот" снижает цену субсидированных билетов для жителей ДФО на 25% - РИА Новости, 19.08.2021

"Аэрофлот" снижает цену субсидированных билетов для жителей ДФО на 25%

Авиакомпания "Аэрофлот" временно снижает стоимость субсидированных билетов для жителей Дальневосточного федерального округа на 25% - теперь перелет в одну... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:36

2021-08-19T16:36

2021-08-19T16:36

новости компаний - экономика

аэрофлот

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" временно снижает стоимость субсидированных билетов для жителей Дальневосточного федерального округа на 25% - теперь перелет в одну сторону обойдется в 7650 рублей, говорится в сообщении компании."Аэрофлот снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 рублей (ранее 10200 руб.)", - сообщает крупнейший российский авиаперевозчик.В авиакомпании уточнили, что улететь по сниженной цене из ДФО в Москву можно в период с 19 августа по 30 ноября 2021 года, а из столицы в ДФО – с 15 сентября по 30 ноября 2021 года.Тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на рейсы авиакомпании "Россия" на маршрутах между Москвой и рядом городов ДФО - Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском и Магаданом.

https://ria.ru/20210812/rasprodazha-1745475380.html

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новости компаний - экономика, аэрофлот