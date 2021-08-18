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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html
Журналиста РИА Новости вытолкали из консульства Афганистана в Лондоне
Журналиста РИА Новости вытолкали из консульства Афганистана в Лондоне - РИА Новости, 18.08.2021
Журналиста РИА Новости вытолкали из консульства Афганистана в Лондоне
Человек, представившийся охранником посольства Афганистана в Лондоне, грубо вытолкал из помещения консульского отдела, открытого для общего доступа,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:54
2021-08-18T18:06
в мире
лондон
афганистан
великобритания
риа новости
захват власти в афганистане талибами
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ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости. Человек, представившийся охранником посольства Афганистана в Лондоне, грубо вытолкал из помещения консульского отдела, открытого для общего доступа, корреспондента РИА Новости Ксению Алейникову, которая готовила по заданию редакции материал о ситуации вокруг дипмиссии.По словам корреспондента, после того как она сняла внешние планы здания, к ней подошли два человека в штатском, которые отказались представиться, а один из них сказал, что их можно считать охраной посольства. Алейникова представилась, показала пресс-карту, сообщила, что является журналистом, и объяснила, что делает около здания."Посольство закрыто, комментариев мы не даем", — сказал на это один из подошедших.После корреспондент направилась по указателю в направлении входа в консульский отдел в подвальном помещении, дверь которого оказалась открытой. Никаких объявлений о запрете входа в консульский отдел, который предназначен для общения обычных граждан с консулами, не было. Внутри, несмотря на утверждения "охранника", что все закрыто, находились несколько посетителей европейской внешности, а окошки приема документов были открыты, там сидели сотрудники. Никаких предупреждений о том, что в помещении запрещена фото- или видеосъемка, или других объявлений у входа не было.В тот момент, когда сотрудница информагентства хотела сделать фото на свой телефон от входной двери, к ней кинулся "охранник", который шел следом, и в грубой форме потребовал покинуть это место.На лестнице у выхода из консульского отдела мужчина потребовал при нем удалить снимок и показать, что его нет в папке удаленных фото. После этого он еще раз в грубой форме потребовал, чтобы журналист больше не появлялась у посольства.Главный вход в дипмиссию закрыт, никаких объявлений о приостановке работы или приема граждан нет. Над входом по-прежнему развевается флаг Исламской Республики Афганистан.
https://ria.ru/20210815/merkel-1745854736.html
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в мире, лондон, афганистан, великобритания, риа новости
17:54 18.08.2021 (обновлено: 18:06 18.08.2021)
 
Журналиста РИА Новости вытолкали из консульства Афганистана в Лондоне

Охранник вытолкал журналиста РИА Новости Ксению Алейникову из консульства Афганистана в Лондоне

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗолотой юбилейный мост в Лондоне
Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости. Человек, представившийся охранником посольства Афганистана в Лондоне, грубо вытолкал из помещения консульского отдела, открытого для общего доступа, корреспондента РИА Новости Ксению Алейникову, которая готовила по заданию редакции материал о ситуации вокруг дипмиссии.
По словам корреспондента, после того как она сняла внешние планы здания, к ней подошли два человека в штатском, которые отказались представиться, а один из них сказал, что их можно считать охраной посольства. Алейникова представилась, показала пресс-карту, сообщила, что является журналистом, и объяснила, что делает около здания.
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"Посольство закрыто, комментариев мы не даем", — сказал на это один из подошедших.
После корреспондент направилась по указателю в направлении входа в консульский отдел в подвальном помещении, дверь которого оказалась открытой. Никаких объявлений о запрете входа в консульский отдел, который предназначен для общения обычных граждан с консулами, не было. Внутри, несмотря на утверждения "охранника", что все закрыто, находились несколько посетителей европейской внешности, а окошки приема документов были открыты, там сидели сотрудники. Никаких предупреждений о том, что в помещении запрещена фото- или видеосъемка, или других объявлений у входа не было.
В тот момент, когда сотрудница информагентства хотела сделать фото на свой телефон от входной двери, к ней кинулся "охранник", который шел следом, и в грубой форме потребовал покинуть это место.

"Он схватил меня за плечо и начал толкать к выходу, выхватив телефон из рук. Телефон я забрала обратно и, не сопротивляясь, пошла оттуда", — описывает происходящее Алейникова.

На лестнице у выхода из консульского отдела мужчина потребовал при нем удалить снимок и показать, что его нет в папке удаленных фото. После этого он еще раз в грубой форме потребовал, чтобы журналист больше не появлялась у посольства.
Главный вход в дипмиссию закрыт, никаких объявлений о приостановке работы или приема граждан нет. Над входом по-прежнему развевается флаг Исламской Республики Афганистан.
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