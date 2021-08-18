https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html

Журналиста РИА Новости вытолкали из консульства Афганистана в Лондоне

Журналиста РИА Новости вытолкали из консульства Афганистана в Лондоне - РИА Новости, 18.08.2021

Журналиста РИА Новости вытолкали из консульства Афганистана в Лондоне

Человек, представившийся охранником посольства Афганистана в Лондоне, грубо вытолкал из помещения консульского отдела, открытого для общего доступа,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:54

2021-08-18T17:54

2021-08-18T18:06

в мире

лондон

афганистан

великобритания

риа новости

захват власти в афганистане талибами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586389128_0:97:3077:1828_1920x0_80_0_0_6ba49e4dd82f96a10ba2f48d31c75078.jpg

ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости. Человек, представившийся охранником посольства Афганистана в Лондоне, грубо вытолкал из помещения консульского отдела, открытого для общего доступа, корреспондента РИА Новости Ксению Алейникову, которая готовила по заданию редакции материал о ситуации вокруг дипмиссии.По словам корреспондента, после того как она сняла внешние планы здания, к ней подошли два человека в штатском, которые отказались представиться, а один из них сказал, что их можно считать охраной посольства. Алейникова представилась, показала пресс-карту, сообщила, что является журналистом, и объяснила, что делает около здания."Посольство закрыто, комментариев мы не даем", — сказал на это один из подошедших.После корреспондент направилась по указателю в направлении входа в консульский отдел в подвальном помещении, дверь которого оказалась открытой. Никаких объявлений о запрете входа в консульский отдел, который предназначен для общения обычных граждан с консулами, не было. Внутри, несмотря на утверждения "охранника", что все закрыто, находились несколько посетителей европейской внешности, а окошки приема документов были открыты, там сидели сотрудники. Никаких предупреждений о том, что в помещении запрещена фото- или видеосъемка, или других объявлений у входа не было.В тот момент, когда сотрудница информагентства хотела сделать фото на свой телефон от входной двери, к ней кинулся "охранник", который шел следом, и в грубой форме потребовал покинуть это место.На лестнице у выхода из консульского отдела мужчина потребовал при нем удалить снимок и показать, что его нет в папке удаленных фото. После этого он еще раз в грубой форме потребовал, чтобы журналист больше не появлялась у посольства.Главный вход в дипмиссию закрыт, никаких объявлений о приостановке работы или приема граждан нет. Над входом по-прежнему развевается флаг Исламской Республики Афганистан.

https://ria.ru/20210815/merkel-1745854736.html

https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html

лондон

афганистан

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лондон, афганистан, великобритания, риа новости