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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746191317.html
СМИ: талибы избили журналистов в Афганистане
СМИ: талибы избили журналистов в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021
СМИ: талибы избили журналистов в Афганистане
Журналисты местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками движения "Талибан"* в среду утром в городе Джелалабад в афганской провинции РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:34
2021-08-18T11:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
джелалабад
нангархар
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КАБУЛ, 18 авг - РИА Новости. Журналисты местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками движения "Талибан"* в среду утром в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар, сообщает агентство Pajhwok.Они были избиты, когда пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага. Жестокое избиение двух журналистов вызвало отрицательную реакцию в местных СМИ.Ранее движение "Талибан"* пообещало, что СМИ в Афганистане будут работать свободно.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
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афганистан
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в мире, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар
11:34 18.08.2021
 
СМИ: талибы избили журналистов в Афганистане

Pajhwok: талибы избили журналистов в афганской провинции Нангархар

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 18 авг - РИА Новости. Журналисты местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками движения "Талибан"* в среду утром в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар, сообщает агентство Pajhwok.
Они были избиты, когда пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага. Жестокое избиение двух журналистов вызвало отрицательную реакцию в местных СМИ.
Ранее движение "Талибан"* пообещало, что СМИ в Афганистане будут работать свободно.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанДжелалабадНангархар
 
 
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