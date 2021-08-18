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СМИ: талибы избили журналистов в Афганистане
СМИ: талибы избили журналистов в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021
СМИ: талибы избили журналистов в Афганистане
Журналисты местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками движения "Талибан"* в среду утром в городе Джелалабад в афганской провинции РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:34
2021-08-18T11:34
2021-08-18T11:34
захват власти в афганистане талибами
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джелалабад
нангархар
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КАБУЛ, 18 авг - РИА Новости. Журналисты местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками движения "Талибан"* в среду утром в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар, сообщает агентство Pajhwok.Они были избиты, когда пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага. Жестокое избиение двух журналистов вызвало отрицательную реакцию в местных СМИ.Ранее движение "Талибан"* пообещало, что СМИ в Афганистане будут работать свободно.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар
СМИ: талибы избили журналистов в Афганистане
Pajhwok: талибы избили журналистов в афганской провинции Нангархар
КАБУЛ, 18 авг - РИА Новости.
Журналисты местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками движения "Талибан
"* в среду утром в городе Джелалабад
в афганской провинции Нангархар
, сообщает агентство Pajhwok
.
Они были избиты, когда пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага. Жестокое избиение двух журналистов вызвало отрицательную реакцию в местных СМИ.
Ранее движение "Талибан"* пообещало, что СМИ в Афганистане будут работать свободно.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России