https://ria.ru/20210818/zemlya-1746214201.html

Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю

Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю - РИА Новости, 18.08.2021

Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил прекратить работу по искам, связанным с земельным участком в Емельяновском районе Красноярского края,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:35

2021-08-18T13:35

2021-08-18T13:35

происшествия

красноярский край

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил прекратить работу по искам, связанным с земельным участком в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в Минобороны.Ранее Шойгу принял решение о передаче этой земли, не имеющей "перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", региональным властям."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил принять меры по прекращению судебной работы в отношении неиспользуемых земель Минобороны России, спланированных к передаче в муниципальную собственность региона в Емельяновском районе", - говорится в сообщении.Добавляется, что создана рабочая группа в составе представителей департамента военного имущества Минобороны РФ и властей Красноярского края.В релизе напомнили, что с просьбой к Шойгу о передаче этих земель обратились рабочие завода "Красмаш" во время его поездки в Красноярский край.

https://ria.ru/20210818/gibel-1746188947.html

красноярский край

россия

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происшествия, красноярский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия