https://ria.ru/20210818/zemlya-1746214201.html
Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю
Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю - РИА Новости, 18.08.2021
Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю
Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил прекратить работу по искам, связанным с земельным участком в Емельяновском районе Красноярского края,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:35
2021-08-18T13:35
2021-08-18T13:35
происшествия
красноярский край
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил прекратить работу по искам, связанным с земельным участком в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в Минобороны.Ранее Шойгу принял решение о передаче этой земли, не имеющей "перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", региональным властям."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил принять меры по прекращению судебной работы в отношении неиспользуемых земель Минобороны России, спланированных к передаче в муниципальную собственность региона в Емельяновском районе", - говорится в сообщении.Добавляется, что создана рабочая группа в составе представителей департамента военного имущества Минобороны РФ и властей Красноярского края.В релизе напомнили, что с просьбой к Шойгу о передаче этих земель обратились рабочие завода "Красмаш" во время его поездки в Красноярский край.
https://ria.ru/20210818/gibel-1746188947.html
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происшествия, красноярский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю
Глава Минобороны Шойгу поручил прекратить иски по земле, которую ведомство отдает Красноярскому краю