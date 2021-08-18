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Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю
Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю - РИА Новости, 18.08.2021
Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю
Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил прекратить работу по искам, связанным с земельным участком в Емельяновском районе Красноярского края,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:35
2021-08-18T13:35
происшествия
красноярский край
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил прекратить работу по искам, связанным с земельным участком в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в Минобороны.Ранее Шойгу принял решение о передаче этой земли, не имеющей "перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", региональным властям."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил принять меры по прекращению судебной работы в отношении неиспользуемых земель Минобороны России, спланированных к передаче в муниципальную собственность региона в Емельяновском районе", - говорится в сообщении.Добавляется, что создана рабочая группа в составе представителей департамента военного имущества Минобороны РФ и властей Красноярского края.В релизе напомнили, что с просьбой к Шойгу о передаче этих земель обратились рабочие завода "Красмаш" во время его поездки в Красноярский край.
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происшествия, красноярский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
13:35 18.08.2021
 
Шойгу поручил прекратить иски по земле, передаваемой Красноярскому краю

Глава Минобороны Шойгу поручил прекратить иски по земле, которую ведомство отдает Красноярскому краю

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил прекратить работу по искам, связанным с земельным участком в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в Минобороны.
Ранее Шойгу принял решение о передаче этой земли, не имеющей "перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", региональным властям.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил принять меры по прекращению судебной работы в отношении неиспользуемых земель Минобороны России, спланированных к передаче в муниципальную собственность региона в Емельяновском районе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что создана рабочая группа в составе представителей департамента военного имущества Минобороны РФ и властей Красноярского края.
В релизе напомнили, что с просьбой к Шойгу о передаче этих земель обратились рабочие завода "Красмаш" во время его поездки в Красноярский край.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
11:24
Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу
 
ПроисшествияКрасноярский крайСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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