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В Китае рассматривают законопроект, разрешающий иметь в семье троих детей
В Китае рассматривают законопроект, разрешающий иметь в семье троих детей - РИА Новости, 18.08.2021
В Китае рассматривают законопроект, разрешающий иметь в семье троих детей
Китайские законодатели рассматривают законопроект, разрешающий семейным парам иметь троих детей, что является ключевым юридическим шагом для легитимации новой... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:24
2021-08-18T12:24
2021-08-18T12:24
россия-китай: главное
китай
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 18 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские законодатели рассматривают законопроект, разрешающий семейным парам иметь троих детей, что является ключевым юридическим шагом для легитимации новой политики троих детей.Проект поправок к Закону о народонаселении и плановом деторождении 17 августа был представлен на рассмотрение проходящей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).Законопроект предлагает отменить ограничительные меры, в том числе штрафы для пар, нарушающих закон, с целью иметь больше детей, чем разрешено.В нем также предлагаются активные меры в поддержку изменения закона о плановом деторождении, включая рассмотрение вопроса об отпуске по уходу за ребенком и создание большего количества уголков и специального оборудования для матери и ребенка в жилых комплексах, общественных помещениях, а также на рабочих местах.Закон о народонаселении и плановом деторождении вступил в силу в 2002 году, а в 2015 году в него были внесены поправки, когда в Китае всесторонне осуществилась политика, разрешающая супружеским парам иметь двоих детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/kitay-1742053676.html
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китай, всекитайское собрание народных представителей