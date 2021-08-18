Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210818/zakonoproekt-1746199646.html
В Китае рассматривают законопроект, разрешающий иметь в семье троих детей
В Китае рассматривают законопроект, разрешающий иметь в семье троих детей - РИА Новости, 18.08.2021
В Китае рассматривают законопроект, разрешающий иметь в семье троих детей
Китайские законодатели рассматривают законопроект, разрешающий семейным парам иметь троих детей, что является ключевым юридическим шагом для легитимации новой... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:24
2021-08-18T12:24
россия-китай: главное
китай
всекитайское собрание народных представителей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744114088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8732062912d81bb0dc6f73e870b479c2.jpg
МОСКВА, 18 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские законодатели рассматривают законопроект, разрешающий семейным парам иметь троих детей, что является ключевым юридическим шагом для легитимации новой политики троих детей.Проект поправок к Закону о народонаселении и плановом деторождении 17 августа был представлен на рассмотрение проходящей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).Законопроект предлагает отменить ограничительные меры, в том числе штрафы для пар, нарушающих закон, с целью иметь больше детей, чем разрешено.В нем также предлагаются активные меры в поддержку изменения закона о плановом деторождении, включая рассмотрение вопроса об отпуске по уходу за ребенком и создание большего количества уголков и специального оборудования для матери и ребенка в жилых комплексах, общественных помещениях, а также на рабочих местах.Закон о народонаселении и плановом деторождении вступил в силу в 2002 году, а в 2015 году в него были внесены поправки, когда в Китае всесторонне осуществилась политика, разрешающая супружеским парам иметь двоих детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/kitay-1742053676.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744114088_76:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_2205cf73f1729f316ec66d819b0f7026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, всекитайское собрание народных представителей
12:24 18.08.2021
 

В Китае рассматривают законопроект, разрешающий иметь в семье троих детей

© REUTERS / Thomas Peter/File PhotoСемья с детьми в Пекине, Китай
Семья с детьми в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Thomas Peter/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские законодатели рассматривают законопроект, разрешающий семейным парам иметь троих детей, что является ключевым юридическим шагом для легитимации новой политики троих детей.
Проект поправок к Закону о народонаселении и плановом деторождении 17 августа был представлен на рассмотрение проходящей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Законопроект предлагает отменить ограничительные меры, в том числе штрафы для пар, нарушающих закон, с целью иметь больше детей, чем разрешено.
В нем также предлагаются активные меры в поддержку изменения закона о плановом деторождении, включая рассмотрение вопроса об отпуске по уходу за ребенком и создание большего количества уголков и специального оборудования для матери и ребенка в жилых комплексах, общественных помещениях, а также на рабочих местах.
Закон о народонаселении и плановом деторождении вступил в силу в 2002 году, а в 2015 году в него были внесены поправки, когда в Китае всесторонне осуществилась политика, разрешающая супружеским парам иметь двоих детей.
Большие панды, привезенные в Шанхай на период Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2010 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 15:57В мире
В Китае сняли все ограничения на рождение третьего ребенка
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14Правительство Германии раскрыло подробности визита Меркель в Москву и Киев
15:11На жителя Ялты завели дело за падение девушки, летавшей с парапланом
15:06СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
Лента новостейМолния