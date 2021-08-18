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В Югре подросток попытался задушить 16-летнюю девушку
В Югре подросток попытался задушить 16-летнюю девушку - РИА Новости, 18.08.2021
В Югре подросток попытался задушить 16-летнюю девушку
Подросток в Нижневартовске задержан за попытку убить 16-летнюю девушку, которая в итоге впала в кому, сообщает в среду СУСК РФ по ХМАО. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:30
2021-08-18T11:30
2021-08-18T11:30
происшествия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Подросток в Нижневартовске задержан за попытку убить 16-летнюю девушку, которая в итоге впала в кому, сообщает в среду СУСК РФ по ХМАО."По версии следствия, 11 августа 2021 года около 13.00 (11.00 мск) во время конфликта, произошедшего в квартире одного из домов по улице Чапаева города Нижневартовск, подозреваемый совершил покушение на убийство своей 16-летней знакомой, в результате чего потерпевшая потеряла сознание и через некоторое время госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии комы. Подозреваемый задержан и в ближайшее время предстанет перед судом при избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.В отношении 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отмечает СУСК.
https://ria.ru/20210615/spasenie-1737102506.html
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происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, россия
В Югре подросток попытался задушить 16-летнюю девушку
В Нижневартовске задержали подростка за попытку убить 16-летнюю девушку, которая потом впала в кому