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В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой
В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой - РИА Новости, 18.08.2021
В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой
Водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, задержали в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:13
2021-08-18T11:13
происшествия
дтп
баксанский район
прохладный
авто
эльбрус
россия
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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, задержали в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Днем во вторник в селении Исламей на федеральной автодороге Прохладный – Эльбрус в зоне проведения дорожных работ столкнулись три транспортных средства. Автомобиль Toyota Camry врезался в ехавшую впереди пассажирскую "Газель", которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, в лечебные учреждения были доставлены девять человек, в том числе двое детей. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии."По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ. Водитель иномарки задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210818/probka-1746170046.html
баксанский район
прохладный
эльбрус
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происшествия, дтп, баксанский район, прохладный, авто, эльбрус, россия
11:13 18.08.2021
 
В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой

Прокуратура: в КБР задержали водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, задержали в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
Днем во вторник в селении Исламей на федеральной автодороге Прохладный – Эльбрус в зоне проведения дорожных работ столкнулись три транспортных средства. Автомобиль Toyota Camry врезался в ехавшую впереди пассажирскую "Газель", которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, в лечебные учреждения были доставлены девять человек, в том числе двое детей. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
"По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ. Водитель иномарки задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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ПроисшествияДТПБаксанский районПрохладныйАвтоЭльбрусРоссия
 
 
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