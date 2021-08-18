https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746187133.html

В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой

В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой - РИА Новости, 18.08.2021

В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой

Водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, задержали в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:13

2021-08-18T11:13

2021-08-18T11:13

происшествия

дтп

баксанский район

прохладный

авто

эльбрус

россия

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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, задержали в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Днем во вторник в селении Исламей на федеральной автодороге Прохладный – Эльбрус в зоне проведения дорожных работ столкнулись три транспортных средства. Автомобиль Toyota Camry врезался в ехавшую впереди пассажирскую "Газель", которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, в лечебные учреждения были доставлены девять человек, в том числе двое детей. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии."По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ. Водитель иномарки задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210818/probka-1746170046.html

баксанский район

прохладный

эльбрус

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, баксанский район, прохладный, авто, эльбрус, россия