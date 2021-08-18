https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746187133.html
В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой
В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой - РИА Новости, 18.08.2021
В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой
Водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, задержали в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:13
2021-08-18T11:13
2021-08-18T11:13
происшествия
дтп
баксанский район
прохладный
авто
эльбрус
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, задержали в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Днем во вторник в селении Исламей на федеральной автодороге Прохладный – Эльбрус в зоне проведения дорожных работ столкнулись три транспортных средства. Автомобиль Toyota Camry врезался в ехавшую впереди пассажирскую "Газель", которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, в лечебные учреждения были доставлены девять человек, в том числе двое детей. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии."По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ. Водитель иномарки задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210818/probka-1746170046.html
баксанский район
прохладный
эльбрус
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, баксанский район, прохладный, авто, эльбрус, россия
В Кабардино-Балкарии задержали водителя машины, столкнувшейся с маршруткой
Прокуратура: в КБР задержали водителя иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью"