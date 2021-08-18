https://ria.ru/20210818/yabloki-1746243729.html
Можно ли вкушать яблоки до Яблочного Спаса?
Можно ли вкушать яблоки до Яблочного Спаса? - РИА Новости, 18.08.2021
Можно ли вкушать яблоки до Яблочного Спаса?
Правда ли, что с начала календарного года и до праздника Преображения Господня нельзя вкушать яблоки? Даниил, Томск. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:53
2021-08-18T16:53
2021-08-18T16:53
религия
русская православная церковь
яблочный спас
религиозные праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577148111_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_84f03f004da1a3b94d91470150eb627a.jpg
Правда ли, что с начала календарного года и до праздника Преображения Господня нельзя вкушать яблоки? Даниил, Томск. Отвечает глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов:Само по себе воздержание от вкушения яблок до праздника Преображения Господня зафиксировано в Типиконе (церковном уставе). Но никакого наказания за его нарушение нет. Вопрос только в том, насколько буквально следовать предписанию и с какого конкретно времени не есть яблоки до праздника. Это трактуется по-разному. Определенный период воздержания означал бы, что человек ради того, чтобы "вкусить", а не просто "сжевать" яблоко, способен себя ограничить. С одной стороны, это форма внутренней дисциплины ради церковных правил. С другой стороны, хорошо известно: все, что человек делает без перерывов и ограничений, с какого-то момента перестает доставлять ему радость. Поэтому Церковь дает возможность воздержаться на время от употребления какого-либо плода, а потом заново ощутить его вкус и поблагодарить за это Бога.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577148111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33e0f89d00478f25a974d1a16f96fc4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, яблочный спас, религиозные праздники
Правда ли, что с начала календарного года и до праздника Преображения Господня нельзя вкушать яблоки? Даниил, Томск.
Отвечает глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов:
Само по себе воздержание от вкушения яблок до праздника Преображения Господня зафиксировано в Типиконе (церковном уставе). Но никакого наказания за его нарушение нет. Вопрос только в том, насколько буквально следовать предписанию и с какого конкретно времени не есть яблоки до праздника. Это трактуется по-разному.
Определенный период воздержания означал бы, что человек ради того, чтобы "вкусить", а не просто "сжевать" яблоко, способен себя ограничить. С одной стороны, это форма внутренней дисциплины ради церковных правил. С другой стороны, хорошо известно: все, что человек делает без перерывов и ограничений, с какого-то момента перестает доставлять ему радость. Поэтому Церковь дает возможность воздержаться на время от употребления какого-либо плода, а потом заново ощутить его вкус и поблагодарить за это Бога.