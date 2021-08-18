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Можно ли вкушать яблоки до Яблочного Спаса?

Можно ли вкушать яблоки до Яблочного Спаса? - РИА Новости, 18.08.2021

Можно ли вкушать яблоки до Яблочного Спаса?

Правда ли, что с начала календарного года и до праздника Преображения Господня нельзя вкушать яблоки? Даниил, Томск. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:53

2021-08-18T16:53

2021-08-18T16:53

религия

русская православная церковь

яблочный спас

религиозные праздники

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Правда ли, что с начала календарного года и до праздника Преображения Господня нельзя вкушать яблоки? Даниил, Томск. Отвечает глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов:Само по себе воздержание от вкушения яблок до праздника Преображения Господня зафиксировано в Типиконе (церковном уставе). Но никакого наказания за его нарушение нет. Вопрос только в том, насколько буквально следовать предписанию и с какого конкретно времени не есть яблоки до праздника. Это трактуется по-разному. Определенный период воздержания означал бы, что человек ради того, чтобы "вкусить", а не просто "сжевать" яблоко, способен себя ограничить. С одной стороны, это форма внутренней дисциплины ради церковных правил. С другой стороны, хорошо известно: все, что человек делает без перерывов и ограничений, с какого-то момента перестает доставлять ему радость. Поэтому Церковь дает возможность воздержаться на время от употребления какого-либо плода, а потом заново ощутить его вкус и поблагодарить за это Бога.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, яблочный спас, религиозные праздники