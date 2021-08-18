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Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе
Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе - РИА Новости, 18.08.2021
Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе
Жители России должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава совета при президенте по... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:49
2021-08-18T11:48
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители России должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.По словам политика, труд — главное в жизни человека и он должен приносить радость. Однако не все россияне находят работу по душе, поэтому он стал восприниматься как "обуза и ярмо"."Слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. &lt;…&gt; Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать", — сказал Фадеев, подчеркнув, что он не против праздников и сокращения рабочей недели, но "тренд должен быть в другую сторону".Глава СПЧ напомнил, что большинство населения страны получают менее 27-28 тысяч рублей, а то и 15-20 тысяч.Человек с высокой зарплатой, по мнению Фадеева, не будет думать о том, как ему меньше работать. Труд в сельском хозяйстве тоже может хорошо оцениваться на рынке — некоторые агрономы зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей, добавил глава СПЧ. "И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", — подытожил он.Впервые о возможности введения четырехдневной рабочей недели высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр) в 2019 году. В Федерации независимых профсоюзов отмечали, что готовы обсуждать инициативу, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
09:49 18.08.2021 (обновлено: 11:48 18.08.2021)
 
Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе

Глава СПЧ Фадеев: слишком много разговоров о сокращении рабочей недели

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители России должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
По словам политика, труд — главное в жизни человека и он должен приносить радость. Однако не все россияне находят работу по душе, поэтому он стал восприниматься как "обуза и ярмо".
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
"Слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. <…> Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать", — сказал Фадеев, подчеркнув, что он не против праздников и сокращения рабочей недели, но "тренд должен быть в другую сторону".
Глава СПЧ напомнил, что большинство населения страны получают менее 27-28 тысяч рублей, а то и 15-20 тысяч.
Человек с высокой зарплатой, по мнению Фадеева, не будет думать о том, как ему меньше работать. Труд в сельском хозяйстве тоже может хорошо оцениваться на рынке — некоторые агрономы зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей, добавил глава СПЧ. "И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", — подытожил он.
Впервые о возможности введения четырехдневной рабочей недели высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр) в 2019 году. В Федерации независимых профсоюзов отмечали, что готовы обсуждать инициативу, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.
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