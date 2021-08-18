https://ria.ru/20210818/vykhodnye-1746174070.html

Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе

Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе - РИА Новости, 18.08.2021

Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе

Жители России должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава совета при президенте по... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T09:49

2021-08-18T09:49

2021-08-18T11:48

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители России должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.По словам политика, труд — главное в жизни человека и он должен приносить радость. Однако не все россияне находят работу по душе, поэтому он стал восприниматься как "обуза и ярмо"."Слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. <…> Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать", — сказал Фадеев, подчеркнув, что он не против праздников и сокращения рабочей недели, но "тренд должен быть в другую сторону".Глава СПЧ напомнил, что большинство населения страны получают менее 27-28 тысяч рублей, а то и 15-20 тысяч.Человек с высокой зарплатой, по мнению Фадеева, не будет думать о том, как ему меньше работать. Труд в сельском хозяйстве тоже может хорошо оцениваться на рынке — некоторые агрономы зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей, добавил глава СПЧ. "И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", — подытожил он.Впервые о возможности введения четырехдневной рабочей недели высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр) в 2019 году. В Федерации независимых профсоюзов отмечали, что готовы обсуждать инициативу, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.

https://ria.ru/20210529/pyatidnevka-1734662190.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)