https://ria.ru/20210818/vykhodnye-1746174070.html
Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе
Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе - РИА Новости, 18.08.2021
Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе
Жители России должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава совета при президенте по... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:49
2021-08-18T09:49
2021-08-18T11:48
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fd3899a759bfec30af19cebeeacf887.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители России должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.По словам политика, труд — главное в жизни человека и он должен приносить радость. Однако не все россияне находят работу по душе, поэтому он стал восприниматься как "обуза и ярмо"."Слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. <…> Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать", — сказал Фадеев, подчеркнув, что он не против праздников и сокращения рабочей недели, но "тренд должен быть в другую сторону".Глава СПЧ напомнил, что большинство населения страны получают менее 27-28 тысяч рублей, а то и 15-20 тысяч.Человек с высокой зарплатой, по мнению Фадеева, не будет думать о том, как ему меньше работать. Труд в сельском хозяйстве тоже может хорошо оцениваться на рынке — некоторые агрономы зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей, добавил глава СПЧ. "И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", — подытожил он.Впервые о возможности введения четырехдневной рабочей недели высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр) в 2019 году. В Федерации независимых профсоюзов отмечали, что готовы обсуждать инициативу, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.
https://ria.ru/20210529/pyatidnevka-1734662190.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137655_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_858d2969201fa93bd1ed094d96ad914c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
09:49 18.08.2021 (обновлено: 11:48 18.08.2021)
Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе
Глава СПЧ Фадеев: слишком много разговоров о сокращении рабочей недели
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости
. Жители России
должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью "Известиям"
рассказал глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев
.
По словам политика, труд — главное в жизни человека и он должен приносить радость. Однако не все россияне находят работу по душе, поэтому он стал восприниматься как "обуза и ярмо".
"Слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. <…> Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать", — сказал Фадеев, подчеркнув, что он не против праздников и сокращения рабочей недели, но "тренд должен быть в другую сторону".
Глава СПЧ напомнил, что большинство населения страны получают менее 27-28 тысяч рублей, а то и 15-20 тысяч.
Человек с высокой зарплатой, по мнению Фадеева, не будет думать о том, как ему меньше работать. Труд в сельском хозяйстве тоже может хорошо оцениваться на рынке — некоторые агрономы зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей, добавил глава СПЧ. "И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", — подытожил он.
Впервые о возможности введения четырехдневной рабочей недели высказался Дмитрий Медведев
(тогда премьер-министр) в 2019 году. В Федерации независимых профсоюзов отмечали, что готовы обсуждать инициативу, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.