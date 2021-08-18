05:06 18.08.2021 (обновлено: 05:12 18.08.2021)
Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
Экс-президент США Трамп: переданные Афганистану вертолеты Black Hawk теперь будет изучать Россия
© AP Photo / Brennan LinsleyАмериканский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб")
© AP Photo / Brennan Linsley
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Переданные афганской армии американские боевые вертолеты теперь будет изучать Россия, такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.
"Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения "Талибан"*.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.