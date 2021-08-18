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Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России

Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России - РИА Новости, 18.08.2021

Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России

Переданные афганской армии американские боевые вертолеты теперь будет изучать Россия, такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T05:06

2021-08-18T05:06

2021-08-18T05:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Переданные афганской армии американские боевые вертолеты теперь будет изучать Россия, такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения "Талибан"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, россия