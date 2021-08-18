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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746206861.html
В Калининградской области обязали вакцинироваться энергетиков и рыбаков
В Калининградской области обязали вакцинироваться энергетиков и рыбаков - РИА Новости, 18.08.2021
В Калининградской области обязали вакцинироваться энергетиков и рыбаков
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области расширило категорию жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса: до 17 октября прививку... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:57
2021-08-18T12:57
распространение коронавируса
общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация россиян от covid-19
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КАЛИНИНГРАД, 18 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области расширило категорию жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса: до 17 октября прививку должны получить не менее 60% сотрудников сферы электроэнергетики, пищевой продукции, члены экипажей судов рыбопромыслового флота.Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елена Бабура.С 23 июня из-за распространения коронавируса в Калининградской области была введена обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям для ряда категорий населения, в частности для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 30 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий - примерно 55 тысяч человек."Постановляю руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сфере электроэнергетики, производства пищевой продукции, на судах рыбопромыслового флота, береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, холодильных терминалах организовать в срок до 17.09.2021 проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины, в срок до 17.10.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте документа.В пресс-службе управления Роспотребнадзора пояснили, что изменения были внесены по итогам обсуждения на оперштабе и предложений, которые поступили в управление от представителей этих сфер. Ежедневно среди работников пищевых предприятий области регистрируется 8-10 случаев заболевания COVID-19, что влечет за собой необходимость введения карантинных мер и может привести к приостановке работы предприятий.По данным пресс-службы правительства Калининградской области, в регионе с населением чуть больше миллиона жителей двукратно от коронавируса привиты почти 218 тысяч человек. Всего в регион поступило 298 тысяч комплектов доз вакцины.
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общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19
12:57 18.08.2021
 
В Калининградской области обязали вакцинироваться энергетиков и рыбаков

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для энергетиков и рыбаков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРыбак
Рыбак - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛИНИНГРАД, 18 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области расширило категорию жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса: до 17 октября прививку должны получить не менее 60% сотрудников сферы электроэнергетики, пищевой продукции, члены экипажей судов рыбопромыслового флота.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елена Бабура.
С 23 июня из-за распространения коронавируса в Калининградской области была введена обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям для ряда категорий населения, в частности для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 30 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий - примерно 55 тысяч человек.
"Постановляю руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сфере электроэнергетики, производства пищевой продукции, на судах рыбопромыслового флота, береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, холодильных терминалах организовать в срок до 17.09.2021 проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины, в срок до 17.10.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте документа.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора пояснили, что изменения были внесены по итогам обсуждения на оперштабе и предложений, которые поступили в управление от представителей этих сфер. Ежедневно среди работников пищевых предприятий области регистрируется 8-10 случаев заболевания COVID-19, что влечет за собой необходимость введения карантинных мер и может привести к приостановке работы предприятий.
По данным пресс-службы правительства Калининградской области, в регионе с населением чуть больше миллиона жителей двукратно от коронавируса привиты почти 218 тысяч человек. Всего в регион поступило 298 тысяч комплектов доз вакцины.
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Распространение коронавирусаОбществоКалининградская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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