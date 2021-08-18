https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746206861.html

В Калининградской области обязали вакцинироваться энергетиков и рыбаков

В Калининградской области обязали вакцинироваться энергетиков и рыбаков - РИА Новости, 18.08.2021

В Калининградской области обязали вакцинироваться энергетиков и рыбаков

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области расширило категорию жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса: до 17 октября прививку... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:57

2021-08-18T12:57

2021-08-18T12:57

распространение коронавируса

общество

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589642748_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_5f3f4e0b88a039818b81e01a15da85b4.jpg

КАЛИНИНГРАД, 18 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области расширило категорию жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса: до 17 октября прививку должны получить не менее 60% сотрудников сферы электроэнергетики, пищевой продукции, члены экипажей судов рыбопромыслового флота.Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елена Бабура.С 23 июня из-за распространения коронавируса в Калининградской области была введена обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям для ряда категорий населения, в частности для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 30 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий - примерно 55 тысяч человек."Постановляю руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сфере электроэнергетики, производства пищевой продукции, на судах рыбопромыслового флота, береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, холодильных терминалах организовать в срок до 17.09.2021 проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины, в срок до 17.10.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте документа.В пресс-службе управления Роспотребнадзора пояснили, что изменения были внесены по итогам обсуждения на оперштабе и предложений, которые поступили в управление от представителей этих сфер. Ежедневно среди работников пищевых предприятий области регистрируется 8-10 случаев заболевания COVID-19, что влечет за собой необходимость введения карантинных мер и может привести к приостановке работы предприятий.По данным пресс-службы правительства Калининградской области, в регионе с населением чуть больше миллиона жителей двукратно от коронавируса привиты почти 218 тысяч человек. Всего в регион поступило 298 тысяч комплектов доз вакцины.

https://ria.ru/20210817/studenty-1746088250.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19