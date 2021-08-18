https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746194819.html

Паслер: увольнение из-за отказа вакцинироваться незаконно

Паслер: увольнение из-за отказа вакцинироваться незаконно - РИА Новости, 18.08.2021

Паслер: увольнение из-за отказа вакцинироваться незаконно

Если увольнение с работы будет связано с отказом о вакцинации – это незаконно, а вот отстранить от работы – имеют право, сказал губернатор Оренбургской области, РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:53

2021-08-18T11:53

2021-08-18T11:53

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 18 авг- РИА Новости. Если увольнение с работы будет связано с отказом о вакцинации – это незаконно, а вот отстранить от работы – имеют право, сказал губернатор Оренбургской области, отвечая на вопрос оренбурженки во время прямой линии с жителями региона, которая прошла в минувший вторник.Он добавил, что настоятельно рекомендует населению вакцинироваться. Глава региона добавил, что причины отказа людей от вакцины и падение активности оренбуржцев в плане желания привиться ему непонятны.Паслер считает, что не воспользоваться вакциной нельзя. Привились уже 500 тысяч оренбуржцев, но этого недостаточно.Губернатор уточнил, что все поступления вакцины он лично отслеживает, доступность препарата в регионе 100%, отметив, что сам он вакцинировался "Спутником" еще зимой, а в мае сделал первую дозу вакцины, так как "Лайта" в тот момент в области еще не было.По данным пресс-службы правительства региона на прямую линию губернатора поступило более 2200 вопросов.Прямой диалог с жителями области длился более двух часов. Губернатор за время эфира ответил на 21 вопрос.Во время прямой линии с губернатором на связь выходили главы региональных минстроя и минздрава, глава Оренбургского района.Паслер подчеркнул, что все вопросы, в том числе и те, которые не прозвучали в эфире, будут отработаны региональными и муниципальными службами. Ответы жителям, оставившим свои координаты для обратной связи, направит Центр управления регионом Оренбургской области.

https://ria.ru/20210805/avtomobili-1744547550.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер