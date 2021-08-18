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Паслер: увольнение из-за отказа вакцинироваться незаконно
Паслер: увольнение из-за отказа вакцинироваться незаконно - РИА Новости, 18.08.2021
Паслер: увольнение из-за отказа вакцинироваться незаконно
Если увольнение с работы будет связано с отказом о вакцинации – это незаконно, а вот отстранить от работы – имеют право, сказал губернатор Оренбургской области, РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:53
2021-08-18T11:53
2021-08-18T11:53
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 18 авг- РИА Новости. Если увольнение с работы будет связано с отказом о вакцинации – это незаконно, а вот отстранить от работы – имеют право, сказал губернатор Оренбургской области, отвечая на вопрос оренбурженки во время прямой линии с жителями региона, которая прошла в минувший вторник.Он добавил, что настоятельно рекомендует населению вакцинироваться. Глава региона добавил, что причины отказа людей от вакцины и падение активности оренбуржцев в плане желания привиться ему непонятны.Паслер считает, что не воспользоваться вакциной нельзя. Привились уже 500 тысяч оренбуржцев, но этого недостаточно.Губернатор уточнил, что все поступления вакцины он лично отслеживает, доступность препарата в регионе 100%, отметив, что сам он вакцинировался "Спутником" еще зимой, а в мае сделал первую дозу вакцины, так как "Лайта" в тот момент в области еще не было.По данным пресс-службы правительства региона на прямую линию губернатора поступило более 2200 вопросов.Прямой диалог с жителями области длился более двух часов. Губернатор за время эфира ответил на 21 вопрос.Во время прямой линии с губернатором на связь выходили главы региональных минстроя и минздрава, глава Оренбургского района.Паслер подчеркнул, что все вопросы, в том числе и те, которые не прозвучали в эфире, будут отработаны региональными и муниципальными службами. Ответы жителям, оставившим свои координаты для обратной связи, направит Центр управления регионом Оренбургской области.
https://ria.ru/20210805/avtomobili-1744547550.html
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 18 авг- РИА Новости. Если увольнение с работы будет связано с отказом о вакцинации – это незаконно, а вот отстранить от работы – имеют право, сказал губернатор Оренбургской области, отвечая на вопрос оренбурженки во время прямой линии с жителями региона, которая прошла в минувший вторник.
"За отказ от вакцинации с работы я думаю не уволят. Если это будет из-за вакцинации, я готов помочь, чтобы этого не произошло, это незаконно. А вот отстранить – имеют право", - заявил Паслер
.
Он добавил, что настоятельно рекомендует населению вакцинироваться. Глава региона добавил, что причины отказа людей от вакцины и падение активности оренбуржцев в плане желания привиться ему непонятны.
Паслер считает, что не воспользоваться вакциной нельзя. Привились уже 500 тысяч оренбуржцев, но этого недостаточно.
Губернатор уточнил, что все поступления вакцины он лично отслеживает, доступность препарата в регионе 100%, отметив, что сам он вакцинировался "Спутником" еще зимой, а в мае сделал первую дозу вакцины, так как "Лайта" в тот момент в области еще не было.
По данным пресс-службы правительства региона на прямую линию губернатора поступило более 2200 вопросов.
Прямой диалог с жителями области длился более двух часов. Губернатор за время эфира ответил на 21 вопрос.
Во время прямой линии с губернатором на связь выходили главы региональных минстроя и минздрава, глава Оренбургского района.
Паслер подчеркнул, что все вопросы, в том числе и те, которые не прозвучали в эфире, будут отработаны региональными и муниципальными службами. Ответы жителям, оставившим свои координаты для обратной связи, направит Центр управления регионом Оренбургской области.