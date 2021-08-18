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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746182421.html
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса - РИА Новости, 18.08.2021
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса
Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 запустили в Подмосковье, на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщили... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:47
2021-08-18T10:51
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 запустили в Подмосковье, на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области."На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, для вакцинации иностранных граждан от коронавируса выделено специальное помещение с отдельным входом. Там работают врачи-терапевты и прививочные медсестры. "В день планируется прививать до 1,5 тысячи иностранных граждан", - добавили в ГУРБ."В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину - это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства, руководителя Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Романа Каратаева.
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
10:47 18.08.2021 (обновлено: 10:51 18.08.2021)
 
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса

В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 запустили в Подмосковье, на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
"На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, для вакцинации иностранных граждан от коронавируса выделено специальное помещение с отдельным входом. Там работают врачи-терапевты и прививочные медсестры. "В день планируется прививать до 1,5 тысячи иностранных граждан", - добавили в ГУРБ.
"В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину - это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства, руководителя Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Романа Каратаева.
 
Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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