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В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса - РИА Новости, 18.08.2021
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса
Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 запустили в Подмосковье, на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщили... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:47
2021-08-18T10:47
2021-08-18T10:51
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 запустили в Подмосковье, на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области."На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, для вакцинации иностранных граждан от коронавируса выделено специальное помещение с отдельным входом. Там работают врачи-терапевты и прививочные медсестры. "В день планируется прививать до 1,5 тысячи иностранных граждан", - добавили в ГУРБ."В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину - это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства, руководителя Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Романа Каратаева.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
10:47 18.08.2021 (обновлено: 10:51 18.08.2021)
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса "Спутником Лайт"
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 запустили в Подмосковье
, на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт
", сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
"На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, для вакцинации иностранных граждан от коронавируса выделено специальное помещение с отдельным входом. Там работают врачи-терапевты и прививочные медсестры. "В день планируется прививать до 1,5 тысячи иностранных граждан", - добавили в ГУРБ.
"В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину - это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства, руководителя Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Романа Каратаева.