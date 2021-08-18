https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746182421.html

В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса

В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса - РИА Новости, 18.08.2021

В Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавируса

Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 запустили в Подмосковье, на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщили... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:47

2021-08-18T10:47

2021-08-18T10:51

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 запустили в Подмосковье, на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области."На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, для вакцинации иностранных граждан от коронавируса выделено специальное помещение с отдельным входом. Там работают врачи-терапевты и прививочные медсестры. "В день планируется прививать до 1,5 тысячи иностранных граждан", - добавили в ГУРБ."В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину - это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства, руководителя Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Романа Каратаева.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"