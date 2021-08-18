https://ria.ru/20210818/vaktsina-1746197520.html

"Спутник Лайт" показал в Парагвае эффективность в 93,5%

"Спутник Лайт" показал в Парагвае эффективность в 93,5% - РИА Новости, 18.08.2021

"Спутник Лайт" показал в Парагвае эффективность в 93,5%

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") продемонстрировала высокие показатели безопасности РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:10

2021-08-18T12:10

2021-08-18T12:13

общество

парагвай

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

вакцина "спутник лайт"

распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации населения в Парагвае, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет данные министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент препарата "Спутник V") и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране", - говорится в сообщении.Расчет эффективности, как сообщили в фонде, осуществлялся на основе анализа данных 320 тысяч человек, которые получили прививку вакциной "Спутник Лайт" по состоянию на 30 июля 2021 года.Статистика применения "Спутника Лайт" в Парагвае демонстрирует высокий профиль безопасности вакцины - так, как отмечают в РФПИ, не было зафиксировано связанных с вакцинацией серьезных нежелательных явлений, отсутствуют случаи смерти, случаи церебрального венозного тромбоза (CVT), синдрома Гийена-Барре, синдрома повышенной проницаемости капилляров и не зафиксировано случаев миокардита или перикардита."Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" позволяет властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета. Данные министерства здравоохранения Парагвая и ряда других стран по всему миру подтверждают, что "Спутник Лайт" обладает высокими показателями безопасности и демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V".РФПИ первым в мире выступил с инициативой о совместных исследованиях комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами. Предварительные результаты клинического исследования по комбинированному применению вакцины "Спутник Лайт" и препарата компании AstraZeneca в Азербайджане демонстрируют отсутствие серьезных нежелательных явлений, а также случаев заболевания.В то же время в Аргентине осуществляются совместные исследования для оценки безопасности комбинированного применения "Спутника Лайт" с препаратами против коронавируса компаний AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Результаты будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале.

https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html

https://ria.ru/20210702/sputnik-1739686930.html

парагвай

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общество, парагвай, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, вакцина "спутник лайт"