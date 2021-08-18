https://ria.ru/20210818/ukraina-1746211245.html
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 18.08.2021
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:22
2021-08-18T13:22
2021-08-18T13:29
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.Указанное соглашение прекратило действие в РФ 21 декабря 2019 года."Выйти из соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве", - говорится в постановлении.Также кабмин одобрил и направил президенту Украины Владимиру Зеленскому на подпись проект указа о выходе страны из соглашения "о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ". Указанное соглашение прекратило действовать в РФ 22 мая 2019 года.В пояснительных записках к документам говорится, что эти соглашения в современных условиях не соответствует национальным интересам Украины и не имеют практического значения для страны.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20210818/ukraina-1746197199.html
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в мире, украина, снг, владимир зеленский, россия
13:22 18.08.2021 (обновлено: 13:29 18.08.2021)
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ о порядке финансирования деятельности по исследованию космоса