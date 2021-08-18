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Украинские военные провели учения на границе с Крымом
Украинские военные провели учения на границе с Крымом - РИА Новости, 18.08.2021
Украинские военные провели учения на границе с Крымом
Украинские военные провели тренировки на границе с Крымом, в ходе которых отработали действия по обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп, сообщила в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:31
2021-08-18T12:31
в мире
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные провели тренировки на границе с Крымом, в ходе которых отработали действия по обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил вооруженных сил Украины.Ранее украинские десантники и резервисты на границе с Крымом отрабатывали действия на наблюдательных постах с "последующим уничтожением живой силы противника"."В Херсонской области продолжаются плановые тренировки подразделений сил специальных операций ВС Украины из состава группировки войск, которые несут боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.В пресс-службе объяснили постоянные тренировки наличием в регионе критических объектов инфраструктуры, "подверженных высокой террористической угрозе"."На этот раз во время учений перед военными была поставлена задача по проведению контрдиверсионных мероприятий, а именно отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210817/ucheniya-1746114501.html
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в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:31 18.08.2021
 
Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военные провели учения в Херсонской области на границе с Крымом

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные провели тренировки на границе с Крымом, в ходе которых отработали действия по обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил вооруженных сил Украины.
Ранее украинские десантники и резервисты на границе с Крымом отрабатывали действия на наблюдательных постах с "последующим уничтожением живой силы противника".
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Херсонской области продолжаются плановые тренировки подразделений сил специальных операций ВС Украины из состава группировки войск, которые несут боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
В пресс-службе объяснили постоянные тренировки наличием в регионе критических объектов инфраструктуры, "подверженных высокой террористической угрозе".
"На этот раз во время учений перед военными была поставлена задача по проведению контрдиверсионных мероприятий, а именно отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
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