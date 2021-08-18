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СМИ: делегация бывших властей Афганистана попросила убежища в Катаре
СМИ: делегация бывших властей Афганистана попросила убежища в Катаре - РИА Новости, 18.08.2021
СМИ: делегация бывших властей Афганистана попросила убежища в Катаре
Делегация бывшего правительства Афганистана в Катаре попросила временного убежища в Дохе, сообщает местное агентство Pajhwok. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:46
2021-08-18T15:46
2021-08-18T15:46
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Делегация бывшего правительства Афганистана в Катаре попросила временного убежища в Дохе, сообщает местное агентство Pajhwok.Отмечается, что она просит убежища до создания инклюзивного правительства в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, доха, афганистан, россия
СМИ: делегация бывших властей Афганистана попросила убежища в Катаре
Pajhwok: делегация бывшего правительства Афганистана попросила временного убежища в Катаре