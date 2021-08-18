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Пробег криогенного тягача IVECO Stralis NP включен в Книгу рекордов России

Пробег криогенного тягача IVECO Stralis NP включен в Книгу рекордов России - РИА Новости, 18.08.2021

Пробег криогенного тягача IVECO Stralis NP включен в Книгу рекордов России

Четырехдневный автопробег работающего на природном газе тягача IVECO ("ИВЕКО") завершился 16 августа в Перми. Тягач IVECO Stralis NP ("Ивеко Стралис НП") без... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:03

2021-08-18T14:03

2021-08-18T14:03

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МОСКВА, 18 авг - ООО "Ивеко Руссия". Четырехдневный автопробег работающего на природном газе тягача IVECO ("ИВЕКО") завершился 16 августа в Перми. Тягач IVECO Stralis NP ("Ивеко Стралис НП") без дозаправки преодолел 2008 километров. Маршрут прошёл через известные российские города: Череповец, Кострому, Киров.Цель пробега — проверить в реальных дорожных условиях возможности IVECO Stralis NP, продемонстрировать его эксплуатационный потенциал и поставить рекорд, достойный Книги рекордов России.В пробеге участвовали специалист IVECO и блогер Станислав Мартынов. Для равномерного распределения сил водителя пробег разделили на четыре этапа: Санкт-Петербург — Череповец (570 километров, 7 часов), Череповец — Кострома (370 километров, 6 часов), Кострома — Киров (610 километров, 7 часов), Киров — Пермь (510 километров, 7 часов).Stralis NP — тяжелые грузовики на природном газе, созданные для работы в любых дорожных и легких внедорожных условиях и выполнения различных транспортных задач.Выбранный для пробега седельный тягач Stralis NP с колесной формулой 4×2 оснащен 12,9-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем (Евро-6), развивающим 460 л. с. мощности при 1900 об/мин и 2000 Н∙м крутящего момента при 1100–1600 об/мин. Силовой агрегат работает в паре с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач. При использовании природного газа в качестве моторного топлива выгода по сравнению с применением дизтоплива очевидна. На преодоление одинакового расстояния затраты на топливо метанового тягача почти вдвое (в 1,86 раза) меньше, чем у такого же тягача с дизельным двигателем.Хотя конфигурация с двумя баллонами СПГ (объемом 540 литров с каждой стороны), способными в общей сложности вместить 390 килограммов газа, обеспечивает тягачу заявленный запас хода в 1630 километров, специалисты IVECO поставили амбициозную цель — преодолеть 2000 километров без дозаправки. И она вполне достижима! Stralis NP оснащен всеми необходимыми системами для эффективного и экономичного вождения. В их числе адаптивный круиз-контроль, система оценки стиля вождения, регулировка отдачи двигателя и другие. Благодаря эффективному вождению и помощи данных систем тягач может проехать больше, уверены представители "Ивеко Руссия".Специалисты IVECO уверены, пробег — отличная возможность продемонстрировать потенциал метанового транспорта. Природный газ сегодня — эффективное альтернативное топливо. При этом неважно, компримированный это газ (КПГ) или сжиженный (СПГ). Двигатель на автомобилях СПГ и КПГ одинаковый, работает по одному и тому же принципу, потребляет горючее в газообразном состоянии. Разница лишь в способе и суммарном объеме его хранения. Метановый Stralis NP обеспечит бизнесу важнейшие конкурентные преимущества: экологичность, автономность и низкую стоимость владения благодаря уменьшенному расходу топлива, а также невысокой стоимости природного газа и технического обслуживания. IVECO обладает богатым опытом разработки и производства коммерческих транспортных средств на природном газе. Компания активно популяризирует экологичное топливо и приветствует развитие метановых АЗС в России.IVECOКомпания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. В компании работают более 21 тысячи человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4200 сервисных центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника IVECO.ООО "Ивеко Руссия" – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть компании насчитывает 47 центров продаж и 49 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 года и на настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra.ООО "ИВЕКО-АМТ" (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее производство грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс "ИВЕКО-АМТ" рассчитан на выпуск 3500 автомобилей. В частности, с 2011 года на предприятии изготавливаются магистральные тягачи Stralis.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы