https://ria.ru/20210818/tseny-1746267657.html

В России подешевела капуста

В России подешевела капуста - РИА Новости, 18.08.2021

В России подешевела капуста

Свежая белокочанная капуста в России с 10 по 16 августа подешевела на 0,62%, снижение цен произошло впервые с середины ноября 2020 года после 37 недель... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:15

2021-08-18T19:15

2021-08-18T19:15

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Свежая белокочанная капуста в России с 10 по 16 августа подешевела на 0,62%, снижение цен произошло впервые с середины ноября 2020 года после 37 недель непрерывного роста, при этом одновременно немного подорожал лук, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 2%. В частности, картофель подешевел на 3,93%, капуста - на 0,62%, морковь - на 7,57%, огурцы - на 3,91%, помидоры - на 3,4%, яблоки - на 0,49%. Цены на лук увеличились на 0,09%.С начала года к 16 августа картофель в России подорожал на 39,68%, капуста - на 96,06%, лук - на 27,9%. Морковь с начала года выросла в цене на 84,98%, яблоки - на 7,9%, огурцы подешевели на 51,96%, помидоры - на 39,45%.За предыдущий период, с 3 по 9 августа, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 0,23%. Морковь тогда подешевела на 8,82%, картофель - на 4,73%, лук - на 0,26%, огурцы - на 4,89%, томаты - на 5,13%, яблоки - на 0,17%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 2,4%.С 10 по 16 августа в России выросли цены на свинину (на 0,9%), овощные консервы для детского питания (на 0,5%), говядину (на 0,3%), баранину, сосиски, сардельки, сычужные сыры, маргарин, соль и черный чай (на 0,2%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), вареную колбасу, мясные консервы и фруктово-ягодные для детского питания, сливочное масло (на 0,1%).Одновременно снизились цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 0,8%), мороженую рыбу (на 0,5%), водку (на 0,3%), пастеризованное молоко, сухие молочные смеси и печенье (на 0,2%), шоколадные конфеты (на 0,1%).Цены на сахар в 22 регионах выросли на 0,1-5%, в 40 субъектах страны цены не изменились, в 23 регионах - снизились на 0,1-1,5%. С 3 по 9 августа рост цен на сахар составлял 0,08%, а с начала года на 16 августа - 3,31%.В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,08% против роста на 0,17% за предыдущий период (с начала года по 16 августа цены выросли на 5,71%). В 32 регионах его стоимость повысилась на 0,1-1,9%. "В 36 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,1%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,08%. В 43 регионах цены выросли на 0,1-3,1%, в 10 субъектах цены не изменились, в 32 - снизились на 0,1-3,5%. С 3 по 9 августа рост цен на курятину составлял 0,05%, а с начала года они повысились на 15,6%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,64% (с 3 по 9 августа - на 0,78%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 9,8%). В 51 субъекте цены снизились на 0,1-2%, в 8 - на 2,1-4,9%. "В шести субъектах цены не изменились. В 20 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-3,5%", - указывает Росстат.Гречка с 10 по 16 августа выросла в цене на 0,23%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,06%, а с начала года цены поднялись на 10,65%. Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,05% (за предыдущий период - подорожала на 0,16%, рост с начала года - на 3,88%), черный хлеб - подорожал на 0,05% (за предыдущий период - на 0,02%, с начала года - на 3,91%), макаронные изделия подешевели на 0,17% (после снижения на 0,06%, с начала года цены увеличились на 4,82%).Вермишель уменьшилась в цене на 0,36% (за предыдущий период - увеличение на 0,3%, рост с начала года - 4,63%). Цены на белый хлеб снизились на 0,09% (неделей ранее - повышение на 0,1%, рост с начала года - на 3,34%). Цены на рис выросли на 0,07% (неделей ранее - снизились на 0,11%, с начала года - выросли на 1,98%), на пшено - сократились на 0,12% (за предыдущий период - выросли на 0,18%, с начала года - снизились на 2,6%).

https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html

https://ria.ru/20210818/tseny-1746261025.html

https://ria.ru/20210817/tseny-1745959823.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия