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Ставропольский край
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Владимиров: наценочную политику необходимо регулировать государству
Владимиров: наценочную политику необходимо регулировать государству - РИА Новости, 18.08.2021
Владимиров: наценочную политику необходимо регулировать государству
Необходимо закрепить наценочную политику государством на основной вид продукции для людей и добавить , например, мясо в "борщевой" набор, заявил в рамках... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:40
2021-08-18T16:40
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Необходимо закрепить наценочную политику государством на основной вид продукции для людей и добавить , например, мясо в "борщевой" набор, заявил в рамках пресс-конференции в Москве глава Ставрополья Владимир Владимиров."Есть, на мой взгляд, немаловажная задача и я очень часто слышу от людей на встречах о том, что надо изменить основной "борщевой" набор, например, я не понимаю, почему в нем нет мяса. Я до сих пор этого понять не могу. На основной вид продукции нам необходимо все-таки государством закрепить наценочную политику, то есть нельзя идти от рынка в основополагающих жизнеобспечивающих продуктах", - сказал Владимиров.Губернатор Ставрополья пояснил, что есть к примеру перечень лекарственных препаратов, на которые государство регулирует цену и почему в продукты питания государство не вмешивается не понятно."Люди об этом просят, и на самом деле я это буду очень сильно поддерживать, и депутатам, которые изберутся, буду говорить, что с такими инициативами надо выходить", - сказал Владимиров.Глава региона добавил, что в Ставропольском крае есть результативная практика - ярмарки выходного дня, которые давно проводятся в регионе.И отметил, что главная задача власти дать возможность расширить объем конкуренции, чтобы "с одних спесь сбить, чтобы никто не добавлял к ценам ничего, а другим дать возможность реализовать".
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владимир владимиров
16:40 18.08.2021
 

Владимиров: наценочную политику необходимо регулировать государству

© Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Необходимо закрепить наценочную политику государством на основной вид продукции для людей и добавить , например, мясо в "борщевой" набор, заявил в рамках пресс-конференции в Москве глава Ставрополья Владимир Владимиров.
"Есть, на мой взгляд, немаловажная задача и я очень часто слышу от людей на встречах о том, что надо изменить основной "борщевой" набор, например, я не понимаю, почему в нем нет мяса. Я до сих пор этого понять не могу. На основной вид продукции нам необходимо все-таки государством закрепить наценочную политику, то есть нельзя идти от рынка в основополагающих жизнеобспечивающих продуктах", - сказал Владимиров.
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Губернатор Ставрополья пояснил, что есть к примеру перечень лекарственных препаратов, на которые государство регулирует цену и почему в продукты питания государство не вмешивается не понятно.
"Люди об этом просят, и на самом деле я это буду очень сильно поддерживать, и депутатам, которые изберутся, буду говорить, что с такими инициативами надо выходить", - сказал Владимиров.
Глава региона добавил, что в Ставропольском крае есть результативная практика - ярмарки выходного дня, которые давно проводятся в регионе.
"Мы в год проводили 1,1 тысячи ярмарок, в этом году мы проведем 1,3 тысячи ярмарок. Мы возобновили проект "Овощи к подъезду" и развиваем идеологию продажи фермерских овощей прямо во дворах. Можно привезти морковку, лук, чеснок, мясо, рыбу к подъезду, чтобы с одной стороны фермер мог реализовать качественные продукты по доступной цене и с другой стороны дать выбор покупателю. Если ты пойдешь в крупный сетевой магазин, то картошку купишь за 37-39 рублей, а если купишь по проекту "овощи к подъезду" - потратишь 17 рублей. Вот это выбор", - сказал Владимиров.
И отметил, что главная задача власти дать возможность расширить объем конкуренции, чтобы "с одних спесь сбить, чтобы никто не добавлял к ценам ничего, а другим дать возможность реализовать".
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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