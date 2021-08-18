https://ria.ru/20210818/tseny-1746242098.html

Владимиров: наценочную политику необходимо регулировать государству

Владимиров: наценочную политику необходимо регулировать государству - РИА Новости, 18.08.2021

Владимиров: наценочную политику необходимо регулировать государству

Необходимо закрепить наценочную политику государством на основной вид продукции для людей и добавить , например, мясо в "борщевой" набор, заявил в рамках... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:40

2021-08-18T16:40

2021-08-18T16:40

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Необходимо закрепить наценочную политику государством на основной вид продукции для людей и добавить , например, мясо в "борщевой" набор, заявил в рамках пресс-конференции в Москве глава Ставрополья Владимир Владимиров."Есть, на мой взгляд, немаловажная задача и я очень часто слышу от людей на встречах о том, что надо изменить основной "борщевой" набор, например, я не понимаю, почему в нем нет мяса. Я до сих пор этого понять не могу. На основной вид продукции нам необходимо все-таки государством закрепить наценочную политику, то есть нельзя идти от рынка в основополагающих жизнеобспечивающих продуктах", - сказал Владимиров.Губернатор Ставрополья пояснил, что есть к примеру перечень лекарственных препаратов, на которые государство регулирует цену и почему в продукты питания государство не вмешивается не понятно."Люди об этом просят, и на самом деле я это буду очень сильно поддерживать, и депутатам, которые изберутся, буду говорить, что с такими инициативами надо выходить", - сказал Владимиров.Глава региона добавил, что в Ставропольском крае есть результативная практика - ярмарки выходного дня, которые давно проводятся в регионе.И отметил, что главная задача власти дать возможность расширить объем конкуренции, чтобы "с одних спесь сбить, чтобы никто не добавлял к ценам ничего, а другим дать возможность реализовать".

https://ria.ru/20210818/stavropole-1746220925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров