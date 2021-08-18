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Постпред России при ООН призвал судить о талибах по их делам, а не словам
Постпред России при ООН призвал судить о талибах по их делам, а не словам - РИА Новости, 18.08.2021
Постпред России при ООН призвал судить о талибах по их делам, а не словам
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал судить о талибах (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) по их делам, а не заявлениям. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:28
2021-08-18T17:28
2021-08-18T17:28
захват власти в афганистане талибами
в мире
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василий небензя
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ООН, 18 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал судить о талибах (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) по их делам, а не заявлениям.Отвечая на вопрос о том, должен ли СБ ООН предпринять какие-то дальнейшие шаги по Афганистану, Небензя призвал посмотреть как дальше будут развиваться события.В ответ на вопрос о том, доверяет ли он заявлениям талибов, постпред заявил: "Речь не о том, верить или не верить - посмотрим, что они будут делать с заявлениями, которые они сделали".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210818/taliby-1746198115.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, василий небензя, россия
Постпред России при ООН призвал судить о талибах по их делам, а не словам
Постпред России при ООН Небензя: нужно посмотреть, что талибы будут делать с заявлениями