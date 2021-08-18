16:05 18.08.2021 (обновлено: 17:11 18.08.2021)
Талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, сообщают СМИ
CNN: талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, не целясь в людей
© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
© AP Photo / Shekib Rahmani
"Там везде талибы, <...> мы их видели и слышали, также слышали стрельбу для разгона людей. <...> Они не целятся в людей, не пытаются их убить. Но, конечно, когда вы стреляете куда попало, а на дороге куча гражданских лиц и автомобилей, бывают пострадавшие", — рассказала в эфире корреспондент канала.
Вчера, 14:58Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителейТалибы захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства бежал. Жители в панике штурмовали аэропорт. Тысячи афганцев пытались прорваться к военно-транспортным самолетам США. В результате беспорядков в аэропорту были жертвы.
У аэропорта остается множество людей, надеющихся попасть внутрь. Через него идет эвакуация иностранных сотрудников и части афганцев, оказывавших содействие США и их союзникам.
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация.