https://ria.ru/20210818/taliby-1746233656.html

Талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, сообщают СМИ

Талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.08.2021

Талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, сообщают СМИ

Члены движения "Талибан"* открыли огонь, чтобы разогнать толпу, продолжающую прибывать к аэропорту Кабула, они не целятся в людей, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:05

2021-08-18T16:05

2021-08-18T17:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

талибан

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Члены движения "Талибан"* открыли огонь, чтобы разогнать толпу, продолжающую прибывать к аэропорту Кабула, они не целятся в людей, сообщил телеканал CNN."Там везде талибы, <...> мы их видели и слышали, также слышали стрельбу для разгона людей. <...> Они не целятся в людей, не пытаются их убить. Но, конечно, когда вы стреляете куда попало, а на дороге куча гражданских лиц и автомобилей, бывают пострадавшие", — рассказала в эфире корреспондент канала.У аэропорта остается множество людей, надеющихся попасть внутрь. Через него идет эвакуация иностранных сотрудников и части афганцев, оказывавших содействие США и их союзникам.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210818/kabul-1746225417.html

https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, талибан