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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/taliby-1746233656.html
Талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, сообщают СМИ
Талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.08.2021
Талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, сообщают СМИ
Члены движения "Талибан"* открыли огонь, чтобы разогнать толпу, продолжающую прибывать к аэропорту Кабула, они не целятся в людей, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:05
2021-08-18T17:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
талибан
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Члены движения "Талибан"* открыли огонь, чтобы разогнать толпу, продолжающую прибывать к аэропорту Кабула, они не целятся в людей, сообщил телеканал CNN."Там везде талибы, &lt;...&gt; мы их видели и слышали, также слышали стрельбу для разгона людей. &lt;...&gt; Они не целятся в людей, не пытаются их убить. Но, конечно, когда вы стреляете куда попало, а на дороге куча гражданских лиц и автомобилей, бывают пострадавшие", — рассказала в эфире корреспондент канала.У аэропорта остается множество людей, надеющихся попасть внутрь. Через него идет эвакуация иностранных сотрудников и части афганцев, оказывавших содействие США и их союзникам.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210818/kabul-1746225417.html
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в мире, кабул (город), афганистан, талибан
16:05 18.08.2021 (обновлено: 17:11 18.08.2021)
 
Талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, сообщают СМИ

CNN: талибы разгоняют толпу в аэропорту Кабула выстрелами, не целясь в людей

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Члены движения "Талибан"* открыли огонь, чтобы разогнать толпу, продолжающую прибывать к аэропорту Кабула, они не целятся в людей, сообщил телеканал CNN.
"Там везде талибы, <...> мы их видели и слышали, также слышали стрельбу для разгона людей. <...> Они не целятся в людей, не пытаются их убить. Но, конечно, когда вы стреляете куда попало, а на дороге куча гражданских лиц и автомобилей, бывают пострадавшие", — рассказала в эфире корреспондент канала.
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 14:58
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителейТалибы захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства бежал. Жители в панике штурмовали аэропорт. Тысячи афганцев пытались прорваться к военно-транспортным самолетам США. В результате беспорядков в аэропорту были жертвы.
У аэропорта остается множество людей, надеющихся попасть внутрь. Через него идет эвакуация иностранных сотрудников и части афганцев, оказывавших содействие США и их союзникам.
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 08:00
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанТалибан
 
 
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