https://ria.ru/20210818/taliban-1746168262.html

"Талибан"* пообещал быстро расследовать любые жалобы на членов движения

"Талибан"* пообещал быстро расследовать любые жалобы на членов движения - РИА Новости, 18.08.2021

"Талибан"* пообещал быстро расследовать любые жалобы на членов движения

Представитель радикального движения "Талибан"* заявил, что любые жалобы гражданских лиц Афганистана на членов движения "Талибан"* будут быстро расследоваться,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:47

2021-08-18T08:47

2021-08-18T08:57

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* заявил, что любые жалобы гражданских лиц Афганистана на членов движения "Талибан"* будут быстро расследоваться, сообщают западные СМИ."Любая жалоба гражданских лиц на любого члена "Талибана"* будет оперативно расследоваться", - приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/taliban-1746137519.html

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в мире, талибан, афганистан, россия