https://ria.ru/20210818/smog-1746163882.html

Смог от лесного пожара накрыл Екатеринбург

Смог от лесного пожара накрыл Екатеринбург - РИА Новости, 18.08.2021

Смог от лесного пожара накрыл Екатеринбург

Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург, превышение допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщает в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T07:53

2021-08-18T07:53

2021-08-18T07:53

происшествия

екатеринбург

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург, превышение допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщает в среду региональный главк МЧС.Во вторник в городском округе Первоуральск в двух километрах от санатория "Озеро Глухое" возник природный пожар на 40 гектарах, к утру среды спасатели продолжают его локализовывать. По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. С вечера вторника в Екатеринбурге стоит запах гари, в некоторых районах плотный смог.По данным Уралгидромета, до вечера 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Также в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Так, в Екатеринбурге в среду синоптики прогнозируют 30-градусную жару без осадков и со слабым неустойчивым ветром.

https://ria.ru/20210814/yakutiya-1745729271.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, природные пожары в россии