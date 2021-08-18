Смог от лесного пожара накрыл Екатеринбург
Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург, превышение допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщает в среду региональный главк МЧС.
Во вторник в городском округе Первоуральск в двух километрах от санатория "Озеро Глухое" возник природный пожар на 40 гектарах, к утру среды спасатели продолжают его локализовывать. По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. С вечера вторника в Екатеринбурге стоит запах гари, в некоторых районах плотный смог.
"По информации Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области, смог на территории Екатеринбурга вызван природным пожаром в Первоуральском городском округе... Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение ПДК не зафиксировано", - говорится в сообщении.
По данным Уралгидромета, до вечера 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Также в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Так, в Екатеринбурге в среду синоптики прогнозируют 30-градусную жару без осадков и со слабым неустойчивым ветром.
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