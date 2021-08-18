https://ria.ru/20210818/skoraya-1746187430.html

В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой

В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой - РИА Новости, 18.08.2021

В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой

Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:16

2021-08-18T11:16

2021-08-18T11:27

происшествия

самарская область

самара

здоровье - общество

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САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее в СМИ появилась информация, что врач скорой помощи, приехавшая к больному туберкулезом жителю Самары, у которого случился приступ, отказалась изучать анамнез пациента, сославшись на усталость, а потом сообщила, что смысла в госпитализации нет, и уехала. По данным СМИ, через несколько часов после приезда "скорой" мужчина скончался."В связи с появлением в СМИ информации о неоказании помощи пациенту сотрудниками службы скорой медицинской помощи специалисты министерства здравоохранения Самарской области проводят проверку", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210718/zdorove-1741606117.html

самарская область

самара

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происшествия, самарская область, самара, здоровье - общество