Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/skoraya-1746187430.html
В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой
В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой - РИА Новости, 18.08.2021
В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой
Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:16
2021-08-18T11:27
происшествия
самарская область
самара
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее в СМИ появилась информация, что врач скорой помощи, приехавшая к больному туберкулезом жителю Самары, у которого случился приступ, отказалась изучать анамнез пациента, сославшись на усталость, а потом сообщила, что смысла в госпитализации нет, и уехала. По данным СМИ, через несколько часов после приезда "скорой" мужчина скончался."В связи с появлением в СМИ информации о неоказании помощи пациенту сотрудниками службы скорой медицинской помощи специалисты министерства здравоохранения Самарской области проводят проверку", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210718/zdorove-1741606117.html
самарская область
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, самарская область, самара, здоровье - общество
11:16 18.08.2021 (обновлено: 11:27 18.08.2021)
 
В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой

Минздрав Самарской области проверяет информацию о смерти пациента, оставшегося без помощи скорой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее в СМИ появилась информация, что врач скорой помощи, приехавшая к больному туберкулезом жителю Самары, у которого случился приступ, отказалась изучать анамнез пациента, сославшись на усталость, а потом сообщила, что смысла в госпитализации нет, и уехала. По данным СМИ, через несколько часов после приезда "скорой" мужчина скончался.
"В связи с появлением в СМИ информации о неоказании помощи пациенту сотрудниками службы скорой медицинской помощи специалисты министерства здравоохранения Самарской области проводят проверку", - сказала собеседница агентства.
Подстанция скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 08:00
"Не приезжайте — уже поздно": что происходит со скорыми в Костроме
 
ПроисшествияСамарская областьСамараЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
Лента новостейМолния