https://ria.ru/20210818/skoraya-1746187430.html
В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой
В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой - РИА Новости, 18.08.2021
В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой
Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:16
2021-08-18T11:16
2021-08-18T11:27
происшествия
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самара
здоровье - общество
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САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о том, что сотрудники "скорой" не оказали помощь пациенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее в СМИ появилась информация, что врач скорой помощи, приехавшая к больному туберкулезом жителю Самары, у которого случился приступ, отказалась изучать анамнез пациента, сославшись на усталость, а потом сообщила, что смысла в госпитализации нет, и уехала. По данным СМИ, через несколько часов после приезда "скорой" мужчина скончался."В связи с появлением в СМИ информации о неоказании помощи пациенту сотрудниками службы скорой медицинской помощи специалисты министерства здравоохранения Самарской области проводят проверку", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210718/zdorove-1741606117.html
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происшествия, самарская область, самара, здоровье - общество
11:16 18.08.2021 (обновлено: 11:27 18.08.2021)
В Самаре проверяют информацию об отказе в оказании помощи пациенту скорой
Минздрав Самарской области проверяет информацию о смерти пациента, оставшегося без помощи скорой