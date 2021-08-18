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В Роспотребнадзоре прокомментировали конфликт между Wildberries и Visa
В Роспотребнадзоре прокомментировали конфликт между Wildberries и Visa - РИА Новости, 18.08.2021
В Роспотребнадзоре прокомментировали конфликт между Wildberries и Visa
Российские маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, нарушения прав потребителей в этом нет, сообщила РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:31
2021-08-18T17:31
экономика
mastercard, inc.
visa, inc.
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
wildberries
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, нарушения прав потребителей в этом нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснил ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.В свою очередь Visa и Mastercard выразили обеспокоенность решением ритейлера. В Visa говорили, что расследуют ситуацию с партнером, Mastercard также работает над урегулированием вопроса."Агрегатор информации о товарах и услугах должен разместить достоверную информацию о цене товара, а если оказываются дополнительные услуги, то о стоимости дополнительных услуг. В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в судебной практике выработан подход, в соответствии с которым допускается установление в публичных договорах различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев. При этом о неразумности дифференциации цен может свидетельствовать установление разных цен на товары, реализуемые на одном товарном рынке, при отсутствии значимых различий в затратах доминирующего хозяйствующего субъекта, необходимых для исполнения обязательств перед покупателями, и различий в условиях введения товара в оборот."В случаях, если потребитель считает, что хозяйствующий субъект использовал свое доминирующее положение на рынке в противоправных целях, посягающих на свободу договора, затрудняет доступ к товарам и услугам в целях навязывания дополнительных товаров, услуг (в т.ч. банковских продуктов), то рекомендуем обращаться с мотивированной жалобой в ФАС России и Роспотребнадзор", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210817/wildberries-1746154779.html
https://ria.ru/20210413/kreml-1728049795.html
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экономика, mastercard, inc., visa, inc., федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, россия
17:31 18.08.2021
 
В Роспотребнадзоре прокомментировали конфликт между Wildberries и Visa

Роспотребнадзор: маркетплейсы могут делать скидку при оплате определенными картами

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, нарушения прав потребителей в этом нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснил ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.
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В свою очередь Visa и Mastercard выразили обеспокоенность решением ритейлера. В Visa говорили, что расследуют ситуацию с партнером, Mastercard также работает над урегулированием вопроса.
"Агрегатор информации о товарах и услугах должен разместить достоверную информацию о цене товара, а если оказываются дополнительные услуги, то о стоимости дополнительных услуг. В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в судебной практике выработан подход, в соответствии с которым допускается установление в публичных договорах различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев. При этом о неразумности дифференциации цен может свидетельствовать установление разных цен на товары, реализуемые на одном товарном рынке, при отсутствии значимых различий в затратах доминирующего хозяйствующего субъекта, необходимых для исполнения обязательств перед покупателями, и различий в условиях введения товара в оборот.
"В случаях, если потребитель считает, что хозяйствующий субъект использовал свое доминирующее положение на рынке в противоправных целях, посягающих на свободу договора, затрудняет доступ к товарам и услугам в целях навязывания дополнительных товаров, услуг (в т.ч. банковских продуктов), то рекомендуем обращаться с мотивированной жалобой в ФАС России и Роспотребнадзор", - пояснили в пресс-службе.
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ЭкономикаMasterCard, Inc.Visa, Inc.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)WildberriesРоссия
 
 
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