https://ria.ru/20210818/skidka-1746252197.html

В Роспотребнадзоре прокомментировали конфликт между Wildberries и Visa

В Роспотребнадзоре прокомментировали конфликт между Wildberries и Visa - РИА Новости, 18.08.2021

В Роспотребнадзоре прокомментировали конфликт между Wildberries и Visa

Российские маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, нарушения прав потребителей в этом нет, сообщила РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:31

2021-08-18T17:31

2021-08-18T17:31

экономика

mastercard, inc.

visa, inc.

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

wildberries

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, нарушения прав потребителей в этом нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснил ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.В свою очередь Visa и Mastercard выразили обеспокоенность решением ритейлера. В Visa говорили, что расследуют ситуацию с партнером, Mastercard также работает над урегулированием вопроса."Агрегатор информации о товарах и услугах должен разместить достоверную информацию о цене товара, а если оказываются дополнительные услуги, то о стоимости дополнительных услуг. В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в судебной практике выработан подход, в соответствии с которым допускается установление в публичных договорах различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев. При этом о неразумности дифференциации цен может свидетельствовать установление разных цен на товары, реализуемые на одном товарном рынке, при отсутствии значимых различий в затратах доминирующего хозяйствующего субъекта, необходимых для исполнения обязательств перед покупателями, и различий в условиях введения товара в оборот."В случаях, если потребитель считает, что хозяйствующий субъект использовал свое доминирующее положение на рынке в противоправных целях, посягающих на свободу договора, затрудняет доступ к товарам и услугам в целях навязывания дополнительных товаров, услуг (в т.ч. банковских продуктов), то рекомендуем обращаться с мотивированной жалобой в ФАС России и Роспотребнадзор", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210817/wildberries-1746154779.html

https://ria.ru/20210413/kreml-1728049795.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, mastercard, inc., visa, inc., федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, россия