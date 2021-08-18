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КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве
КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве - РИА Новости, 18.08.2021
КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве
Городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:32
2021-08-18T20:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства."Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе", — говорится в сообщении.В комплексе отметили, что благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений.По предварительным данным, максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах – 19 миллиметров, что составляет почти четверть месячной нормы августа."В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды", - добавили в комплексе.
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москва, жкх, комплекс городского хозяйства москвы
20:32 18.08.2021
 

КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники ЖКХ
Сотрудники ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.
"Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе", — говорится в сообщении.
В комплексе отметили, что благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений.
По предварительным данным, максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах – 19 миллиметров, что составляет почти четверть месячной нормы августа.
"В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды", - добавили в комплексе.
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