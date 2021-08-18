https://ria.ru/20210818/sistema-1746275773.html

КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве

КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве - РИА Новости, 18.08.2021

КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве

Городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:32

2021-08-18T20:32

2021-08-18T20:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

жкх

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства."Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе", — говорится в сообщении.В комплексе отметили, что благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений.По предварительным данным, максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах – 19 миллиметров, что составляет почти четверть месячной нормы августа."В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды", - добавили в комплексе.

https://ria.ru/20210818/liven-1746268874.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, жкх, комплекс городского хозяйства москвы