https://ria.ru/20210818/sistema-1746275773.html
КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве
КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве - РИА Новости, 18.08.2021
КГХ: система жизнеобеспечения работает штатно несмотря на непогоду в Москве
Городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:32
2021-08-18T20:32
2021-08-18T20:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534271_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_3860b5c16f125e9d1c94c5021dd44091.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства."Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе", — говорится в сообщении.В комплексе отметили, что благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений.По предварительным данным, максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах – 19 миллиметров, что составляет почти четверть месячной нормы августа."В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды", - добавили в комплексе.
https://ria.ru/20210818/liven-1746268874.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534271_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_8897361fc5bdff541ed82ebc39da72c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жкх, комплекс городского хозяйства москвы