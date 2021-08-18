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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210818/shoygu-1746165509.html
Шойгу рассказал о бюрократии при реконструкции крепости в Туве
Шойгу рассказал о бюрократии при реконструкции крепости в Туве - РИА Новости, 18.08.2021
Шойгу рассказал о бюрократии при реконструкции крепости в Туве
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал в интервью журналу "Вокруг света", как не смог победить бюрократию при реконструкции исторического... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:19
2021-08-18T08:19
культура
общество
сергей шойгу
русское географическое общество
новости культуры
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал в интервью журналу "Вокруг света", как не смог победить бюрократию при реконструкции исторического памятника в Туве.Шойгу является президентом Русского географического общества. По его словам, когда стало известно, что РГО возглавили президент РФ Владимир Путин как председатель Попечительского совета и министр обороны как президент Общества, то посыпались заявки и предложения помощи, многие захотели участвовать в деятельности РГО.По его словам, один из первых крупных проектов, который поддержали президент РФ и он, - исследование крепости Пор-Бажын в Туве. Была собрана большая археологическая экспедиция, в результате которой удалось датировать постройку VIII веком нашей эры и предложить наиболее правдоподобную гипотезу ее происхождения."Существовала и вторая часть проекта. Мы хотели разделить территорию пополам: одну половину сохранить аутентичной, а во второй создать реконструкцию, чтобы можно было увидеть, как жили люди в то время… К сожалению, у нас не хватило времени на борьбу с бюрократией. Вердикт Росохранкультуры был "нет", - отметил Шойгу.Президент РГО добавил, что с бюрократией не удалось справится, в частности, из-за нехватки времени. "Для этого нужно иметь много времени. Взять, к примеру, здание Московской штаб-квартиры РГО, где мы с вами находимся. Потребовалось шесть судов, чтобы оно стало нашим! Отдельное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за поддержку", - пояснил Шойгу.
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общество, сергей шойгу, русское географическое общество, новости культуры, россия
08:19 18.08.2021
 
Шойгу рассказал о бюрократии при реконструкции крепости в Туве

Глава Минобороны Шойгу не смог победить бюрократию при реконструкции древней крепости в Туве

© Фото : МГУ / Андрей ПанинКрепость Пор-Бажин
Крепость Пор-Бажин - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : МГУ / Андрей Панин
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал в интервью журналу "Вокруг света", как не смог победить бюрократию при реконструкции исторического памятника в Туве.
Шойгу является президентом Русского географического общества. По его словам, когда стало известно, что РГО возглавили президент РФ Владимир Путин как председатель Попечительского совета и министр обороны как президент Общества, то посыпались заявки и предложения помощи, многие захотели участвовать в деятельности РГО.
По его словам, один из первых крупных проектов, который поддержали президент РФ и он, - исследование крепости Пор-Бажын в Туве. Была собрана большая археологическая экспедиция, в результате которой удалось датировать постройку VIII веком нашей эры и предложить наиболее правдоподобную гипотезу ее происхождения.
"Существовала и вторая часть проекта. Мы хотели разделить территорию пополам: одну половину сохранить аутентичной, а во второй создать реконструкцию, чтобы можно было увидеть, как жили люди в то время… К сожалению, у нас не хватило времени на борьбу с бюрократией. Вердикт Росохранкультуры был "нет", - отметил Шойгу.
Президент РГО добавил, что с бюрократией не удалось справится, в частности, из-за нехватки времени. "Для этого нужно иметь много времени. Взять, к примеру, здание Московской штаб-квартиры РГО, где мы с вами находимся. Потребовалось шесть судов, чтобы оно стало нашим! Отдельное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за поддержку", - пояснил Шойгу.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 11:54
Ситуация 1990-х в России не должна повториться, заявил Шойгу
 
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