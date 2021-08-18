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Липецкая область
https://ria.ru/20210818/shkoly-1746232711.html
Две новые школы откроют 1 сентября в Липецкой области
Две новые школы откроют 1 сентября в Липецкой области - РИА Новости, 18.08.2021
Две новые школы откроют 1 сентября в Липецкой области
Две новые школы откроются 1 сентября в День знаний в Липецкой области - в селе Пятницкое Измалковского района для 100 учеников и в Липецке на 800 мест, оба... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:53
2021-08-18T15:53
липецкая область
измалковский район
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Две новые школы откроются 1 сентября в День знаний в Липецкой области - в селе Пятницкое Измалковского района для 100 учеников и в Липецке на 800 мест, оба объекта возведены в рамках нацпроеков, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что на момент принятия решения о строительстве новой школы в Пятницком, старому зданию исполнилось 115 лет. Для новой школы региональные власти выбрали нетиповой проект. В селе живет всего 700 человек, поэтому она рассчитана на 100 учащихся, но будет оснащена по всем современным стандартам: от компьютерного оснащения до велодорожек. На строительство здания, стадиона, благоустройство прилегающей территории из федерального бюджета было выделено около 200 миллионов рублей по нацпроекту "Образование".Второе учебное учреждение, которое откроется 1 сентября в Липецке — многопрофильная полилингвальная школа "Global". Это будет самая большая и современная школа региона.Здание расположено в новом жилом микрорайоне областного центра Европейский, который активно растет и развивается. Ведущим профилем школы станет иноязычное образование. Английский язык ребята начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся другие иностранные языки. На строительство школы ушло 13 месяцев и более 727 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Глава региона уточнил, что новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме. В образовательные организации региона придут почти 126 тысяч школьников. Впервые порог школы перешагнут более 13 тысяч первоклассников.На подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году из бюджетов всех уровней выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Из них около 675 миллионов рублей было направлено на проведение ремонта и реконструкцию зданий, свыше 65 миллионов рублей – на обеспечение пожарной безопасности, около 126 миллионов рублей – на антитеррористическую защищенность, почти 90 миллионов рублей – на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований.По словам губернатора, до конца года помимо школ в области откроется еще 26 центров дополнительного образования "Точки роста". Всего их станет 93.
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измалковский район, липецк, липецкая область, игорь артамонов
15:53 18.08.2021
 

Две новые школы откроют 1 сентября в Липецкой области

© Фото : Администрация Липецкой областиМногопрофильная полилингвальная школа "Global" в Липецке
Многопрофильная полилингвальная школа Global в Липецке - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Две новые школы откроются 1 сентября в День знаний в Липецкой области - в селе Пятницкое Измалковского района для 100 учеников и в Липецке на 800 мест, оба объекта возведены в рамках нацпроеков, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на момент принятия решения о строительстве новой школы в Пятницком, старому зданию исполнилось 115 лет. Для новой школы региональные власти выбрали нетиповой проект. В селе живет всего 700 человек, поэтому она рассчитана на 100 учащихся, но будет оснащена по всем современным стандартам: от компьютерного оснащения до велодорожек. На строительство здания, стадиона, благоустройство прилегающей территории из федерального бюджета было выделено около 200 миллионов рублей по нацпроекту "Образование".
Второе учебное учреждение, которое откроется 1 сентября в Липецке — многопрофильная полилингвальная школа "Global". Это будет самая большая и современная школа региона.
Здание расположено в новом жилом микрорайоне областного центра Европейский, который активно растет и развивается. Ведущим профилем школы станет иноязычное образование. Английский язык ребята начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся другие иностранные языки. На строительство школы ушло 13 месяцев и более 727 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Глава региона уточнил, что новый учебный год в Липецкой области начнется 1 сентября в очном режиме. В образовательные организации региона придут почти 126 тысяч школьников. Впервые порог школы перешагнут более 13 тысяч первоклассников.
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На подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году из бюджетов всех уровней выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Из них около 675 миллионов рублей было направлено на проведение ремонта и реконструкцию зданий, свыше 65 миллионов рублей – на обеспечение пожарной безопасности, около 126 миллионов рублей – на антитеррористическую защищенность, почти 90 миллионов рублей – на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований.
"Все меры безопасности должны быть соблюдены. Нашим детям ничто не должно мешать получать новые знания в хороших условиях и под надежной защитой", – отметил Артамонов.
По словам губернатора, до конца года помимо школ в области откроется еще 26 центров дополнительного образования "Точки роста". Всего их станет 93.
 
Липецкая областьИзмалковский районЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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