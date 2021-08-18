https://ria.ru/20210818/rybolovstvo-1746278036.html

Власти Мурманской области выступили за изменения правил рыболовства

Власти Мурманской области выступили за изменения правил рыболовства - РИА Новости, 18.08.2021

Власти Мурманской области выступили за изменения правил рыболовства

Власти Мурманской области и Союз рыбопромышленников севера выступили с просьбой внести изменения в правила рыболовства, которые угрожали остановить работу... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:53

2021-08-18T20:53

2021-08-18T20:58

мурманская область

экономика

мурманская область

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

андрей чибис

баренцево море

жкх

виктория абрамченко

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МУРМАНСК, 18 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области и Союз рыбопромышленников севера выступили с просьбой внести изменения в правила рыболовства, которые угрожали остановить работу промысловиков региона и всего Севера России, и сохранить механизм учета добываемых ресурсов, сообщили в министерстве информационной политики области."Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Союз рыбопромышленников Севера. (Абрамченко) дала поручение министерству сельского хозяйства, министерству юстиции России и Росрыболовству обеспечить изменения правил, которые угрожали остановить работу промысловиков Мурманской области и всего Севера России", - говорится в сообщении.Как пояснили в министерстве, с 1 сентября из-за вступления в силу новой редакции правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна прекратит действовать существующая в настоящее время норма, допускающая для учета улова водных биоресурсов применение утвержденных в установленном порядке переводных коэффициентов на рыбную или иную продукцию из водных биоресурсов."На данный момент подсчет добываемой рыбы ведется по готовой продукции – в соответствии с системой, принятой в 1976 году российско-норвежской комиссией. Иными словами, сначала вылов, потом переработка, а исходя из полученной продукции ведется подсчет первоначального веса улова", - пояснили в региональном правительстве.Исключение данной нормы из правил рыболовства вызвало серьезную обеспокоенность у профессионального сообщества рыбаков, так как в связи с конструктивными особенностями средне- и крупнотоннажных судов, используемых в Баренцевом море для добычи (вылова) трески, пикши и других объектов водных биологических ресурсов, добываемых в качестве прилова, в настоящее время технически невозможно обеспечить на борту судна учет улова альтернативными методами (методом взвешивания или объемно-весовым методом)."Это могло вызвать сложности в работе значительной части рыбопромыслового флота предприятий Мурманской области. В связи с этим Андрей Чибис и Союз рыбопромышленников Севера направили в адрес федерального правительства письма с просьбой сохранить механизм учета добываемых ресурсов", - добавили в пресс-службе. Заместитель председателя правительства РФ поручила обеспечить внесение изменений до 26 августа."Для нас рыбная отрасль – один из приоритетов, и изменения в нормативной базе, в том числе в правилах рыболовства, должны создавать комфортные условия работы предприятий, понятные и рыбакам, и контролирующим органам. Поэтому мы готовы поддержать промышленников и вышли с соответствующей инициативой, направленной на решение проблемной ситуации", - прокомментировал сообщение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

https://ria.ru/20210809/krab-1745054012.html

https://ria.ru/20210709/rosrybolovstvo-1740610997.html

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экономика, мурманская область, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), андрей чибис, баренцево море, жкх, виктория абрамченко, россия