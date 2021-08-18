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Мурманская область
https://ria.ru/20210818/rybolovstvo-1746278036.html
Власти Мурманской области выступили за изменения правил рыболовства
Власти Мурманской области выступили за изменения правил рыболовства - РИА Новости, 18.08.2021
Власти Мурманской области выступили за изменения правил рыболовства
Власти Мурманской области и Союз рыбопромышленников севера выступили с просьбой внести изменения в правила рыболовства, которые угрожали остановить работу... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:53
2021-08-18T20:58
мурманская область
экономика
мурманская область
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
андрей чибис
баренцево море
жкх
виктория абрамченко
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МУРМАНСК, 18 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области и Союз рыбопромышленников севера выступили с просьбой внести изменения в правила рыболовства, которые угрожали остановить работу промысловиков региона и всего Севера России, и сохранить механизм учета добываемых ресурсов, сообщили в министерстве информационной политики области."Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Союз рыбопромышленников Севера. (Абрамченко) дала поручение министерству сельского хозяйства, министерству юстиции России и Росрыболовству обеспечить изменения правил, которые угрожали остановить работу промысловиков Мурманской области и всего Севера России", - говорится в сообщении.Как пояснили в министерстве, с 1 сентября из-за вступления в силу новой редакции правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна прекратит действовать существующая в настоящее время норма, допускающая для учета улова водных биоресурсов применение утвержденных в установленном порядке переводных коэффициентов на рыбную или иную продукцию из водных биоресурсов."На данный момент подсчет добываемой рыбы ведется по готовой продукции – в соответствии с системой, принятой в 1976 году российско-норвежской комиссией. Иными словами, сначала вылов, потом переработка, а исходя из полученной продукции ведется подсчет первоначального веса улова", - пояснили в региональном правительстве.Исключение данной нормы из правил рыболовства вызвало серьезную обеспокоенность у профессионального сообщества рыбаков, так как в связи с конструктивными особенностями средне- и крупнотоннажных судов, используемых в Баренцевом море для добычи (вылова) трески, пикши и других объектов водных биологических ресурсов, добываемых в качестве прилова, в настоящее время технически невозможно обеспечить на борту судна учет улова альтернативными методами (методом взвешивания или объемно-весовым методом)."Это могло вызвать сложности в работе значительной части рыбопромыслового флота предприятий Мурманской области. В связи с этим Андрей Чибис и Союз рыбопромышленников Севера направили в адрес федерального правительства письма с просьбой сохранить механизм учета добываемых ресурсов", - добавили в пресс-службе. Заместитель председателя правительства РФ поручила обеспечить внесение изменений до 26 августа."Для нас рыбная отрасль – один из приоритетов, и изменения в нормативной базе, в том числе в правилах рыболовства, должны создавать комфортные условия работы предприятий, понятные и рыбакам, и контролирующим органам. Поэтому мы готовы поддержать промышленников и вышли с соответствующей инициативой, направленной на решение проблемной ситуации", - прокомментировал сообщение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
https://ria.ru/20210809/krab-1745054012.html
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экономика, мурманская область, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), андрей чибис, баренцево море, жкх, виктория абрамченко, россия
20:53 18.08.2021 (обновлено: 20:58 18.08.2021)
 
Власти Мурманской области выступили за изменения правил рыболовства

Власти Мурманской области и Союз рыбопромышленников севера выступили за изменения правил рыболовства

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРазгрузка судов в порту Мурманска
Разгрузка судов в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 18 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области и Союз рыбопромышленников севера выступили с просьбой внести изменения в правила рыболовства, которые угрожали остановить работу промысловиков региона и всего Севера России, и сохранить механизм учета добываемых ресурсов, сообщили в министерстве информационной политики области.
"Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Союз рыбопромышленников Севера. (Абрамченко) дала поручение министерству сельского хозяйства, министерству юстиции России и Росрыболовству обеспечить изменения правил, которые угрожали остановить работу промысловиков Мурманской области и всего Севера России", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в министерстве, с 1 сентября из-за вступления в силу новой редакции правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна прекратит действовать существующая в настоящее время норма, допускающая для учета улова водных биоресурсов применение утвержденных в установленном порядке переводных коэффициентов на рыбную или иную продукцию из водных биоресурсов.
"На данный момент подсчет добываемой рыбы ведется по готовой продукции – в соответствии с системой, принятой в 1976 году российско-норвежской комиссией. Иными словами, сначала вылов, потом переработка, а исходя из полученной продукции ведется подсчет первоначального веса улова", - пояснили в региональном правительстве.
Исключение данной нормы из правил рыболовства вызвало серьезную обеспокоенность у профессионального сообщества рыбаков, так как в связи с конструктивными особенностями средне- и крупнотоннажных судов, используемых в Баренцевом море для добычи (вылова) трески, пикши и других объектов водных биологических ресурсов, добываемых в качестве прилова, в настоящее время технически невозможно обеспечить на борту судна учет улова альтернативными методами (методом взвешивания или объемно-весовым методом).
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"Это могло вызвать сложности в работе значительной части рыбопромыслового флота предприятий Мурманской области. В связи с этим Андрей Чибис и Союз рыбопромышленников Севера направили в адрес федерального правительства письма с просьбой сохранить механизм учета добываемых ресурсов", - добавили в пресс-службе. Заместитель председателя правительства РФ поручила обеспечить внесение изменений до 26 августа.
"Для нас рыбная отрасль – один из приоритетов, и изменения в нормативной базе, в том числе в правилах рыболовства, должны создавать комфортные условия работы предприятий, понятные и рыбакам, и контролирующим органам. Поэтому мы готовы поддержать промышленников и вышли с соответствующей инициативой, направленной на решение проблемной ситуации", - прокомментировал сообщение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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Мурманская областьЭкономикаМурманская областьФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Андрей ЧибисБаренцево мореЖКХВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
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