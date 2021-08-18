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Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск - РИА Новости, 18.08.2021
Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
Интерпол объявил в международный розыск внука экс-президента Мексики и основателя авиакомпании Interjet Мигеля Алемана Маньяни, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T05:45
2021-08-18T05:45
в мире
мексика
интерпол
interjet
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МЕХИКО, 18 авг - РИА Новости. Интерпол объявил в международный розыск внука экс-президента Мексики и основателя авиакомпании Interjet Мигеля Алемана Маньяни, сообщили местные СМИ.Постановление федерального суда Мексики об аресте предпринимателя было принято 8 июля. Вменяемое ему преступление было, предположительно, совершено в 2018 году, когда он руководил авиакомпанией Interjet.Адвокат обвиняемого, покинувшего страну в январе и, предположительно, с тех пор находившегося во Франции, заявил СМИ, что налоговую задолженность компании должен был выплатить новый владелец контрольного пакета акций, предприниматель Алехандро дель Валье, соответствующая сделка между Алеманом и дель Валье была оформлена в июне 2020 года.Мигель Алеман Маньяни - представитель выдающейся мексиканской династии, которая занимается политикой, бизнесом и индустрией развлечений. Дед Алемана Маньяни - экс-президент страны Мигель Алеман Вальдес, который находился у власти в 1946-1952 годах. Отец Мигель Алеман Веласко занимал пост губернатора штата Веракрус в 1998-2004 годах, мать Кристиан Маньяни Мартель - французская киноактриса и "Мисс Вселенная" 1953 года.Мигель Алеман Маньяни занимал различные руководящие посты в группе компаний Televisa, после чего вместе с отцом основал Grupo Aleman - конгломерат компаний в секторах связи, недвижимости, энергетики и авиации. Один из основных активов Grupo Aleman - авиакомпания Interjet, которая являлась одной из крупнейших в Мексике. В 2020 Interjet была продана предпринимателю Алехандро дель Валье на фоне финансовых проблем, усугубленных пандемией, и до сих пор не возобновила полеты.
https://ria.ru/20210804/markes-1744420416.html
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в мире, мексика, интерпол, interjet
05:45 18.08.2021
 
Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск

Внука экс-президента Мексики и основателя Interjet Алемана объявили в международный розыск

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийИсполнительный президент Interjet Мигель Алеман Магнани
Исполнительный президент Interjet Мигель Алеман Магнани - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 18 авг - РИА Новости. Интерпол объявил в международный розыск внука экс-президента Мексики и основателя авиакомпании Interjet Мигеля Алемана Маньяни, сообщили местные СМИ.
"Интерпол выпустил красный формуляр для розыска и задержания бизнесмена Мигеля Алемана Маньяни, в отношении которого действует ордер на арест по обвинению в преступлении налогового мошенничества на сумму 66 миллионов 285 тысяч песо (3,3 миллиона долларов – ред.)", - сообщило издание Milenio со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.
Постановление федерального суда Мексики об аресте предпринимателя было принято 8 июля. Вменяемое ему преступление было, предположительно, совершено в 2018 году, когда он руководил авиакомпанией Interjet.
Адвокат обвиняемого, покинувшего страну в январе и, предположительно, с тех пор находившегося во Франции, заявил СМИ, что налоговую задолженность компании должен был выплатить новый владелец контрольного пакета акций, предприниматель Алехандро дель Валье, соответствующая сделка между Алеманом и дель Валье была оформлена в июне 2020 года.
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Мигель Алеман Маньяни - представитель выдающейся мексиканской династии, которая занимается политикой, бизнесом и индустрией развлечений. Дед Алемана Маньяни - экс-президент страны Мигель Алеман Вальдес, который находился у власти в 1946-1952 годах. Отец Мигель Алеман Веласко занимал пост губернатора штата Веракрус в 1998-2004 годах, мать Кристиан Маньяни Мартель - французская киноактриса и "Мисс Вселенная" 1953 года.
Мигель Алеман Маньяни занимал различные руководящие посты в группе компаний Televisa, после чего вместе с отцом основал Grupo Aleman - конгломерат компаний в секторах связи, недвижимости, энергетики и авиации. Один из основных активов Grupo Aleman - авиакомпания Interjet, которая являлась одной из крупнейших в Мексике. В 2020 Interjet была продана предпринимателю Алехандро дель Валье на фоне финансовых проблем, усугубленных пандемией, и до сих пор не возобновила полеты.
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