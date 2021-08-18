https://ria.ru/20210818/rossiya-1746042164.html

Иностранцы стали в три раза реже приезжать в Россию в пандемию

Иностранцы стали в три раза реже приезжать в Россию в пандемию - РИА Новости, 18.08.2021

Иностранцы стали в три раза реже приезжать в Россию в пандемию

Поток иностранцев, въезжающих в Россию, сократился в три раза по сравнению с допандемийным 2019 годом, пишет АТОР. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T02:16

2021-08-18T02:16

2021-08-18T03:05

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Поток иностранцев, въезжающих в Россию, сократился в три раза по сравнению с допандемийным 2019 годом, пишет АТОР.За первую половину 2021 года в России побывали почти пять миллионов зарубежных гостей, из которых 64,4 тысячи приезжали именно с туристическими целями. В 2019 году цифра была в три раза выше — 15 миллионов.Большинство иностранцев — из стран СНГ (4,8 миллиона). Также в Россию часто въезжали граждане Турции, Филиппин, Китая, Германии и Индии. Уточняется, что места в этом рейтинге во многом зависят от того, открыты ли между странами границы или еще нет.Что касается туризма, лидером въездного потока в первом полугодии этого года стала Куба (20,5 тысяч визитов) — страна, которая никогда раньше не входила даже в топ-10 государств, из которых чаще всего едут в Россию с туристической целью. Второе место заняли ОАЭ, а третье — Турция.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

турция

куба

россия

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турция, куба, снг, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, россия