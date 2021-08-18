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https://ria.ru/20210818/restavratsiya-1746190258.html
Реставрация в Москве проводится в 14 домах-объектах культурного наследия
Реставрация в Москве проводится в 14 домах-объектах культурного наследия - РИА Новости, 18.08.2021
Реставрация в Москве проводится в 14 домах-объектах культурного наследия
Работы по капитальному ремонту и реставрации в настоящее время проводятся в 14 домах - объектах культурного наследия в Москве, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:32
2021-08-18T11:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации в настоящее время проводятся в 14 домах - объектах культурного наследия в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что программа софинансирования была принята, так как отдельные дома в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации."Теперь есть возможность проводить ремонт, включающий дополнительные специализированные работы. За счет субсидии можно реставрировать сложные архитектурные элементы, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов", - рассказал Бирюков.Он подчеркнул, что капитальный ремонт инженерных систем в этих домах будет проводиться за счет средств программы капремонта.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение аттестованных специалистов-реставраторов. Эти компании обладают необходимым количеством архитекторов, реставраторов, скульпторов и узких специалистов по различным видам декора.По его словам, департаментом культурного наследия определен список домов, которые будут отремонтированы с использованием средств субсидий на реставрацию, сейчас в нем значатся 22 объекта.
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москва, петр бирюков
11:32 18.08.2021
 

Реставрация в Москве проводится в 14 домах-объектах культурного наследия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации в настоящее время проводятся в 14 домах - объектах культурного наследия в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С этого года для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия, городом выделяются специальные субсидии. В настоящее время по этой программе ведутся работы на 14 объектах, из них 9 планируем сдать в этом году", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что программа софинансирования была принята, так как отдельные дома в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации.
"Теперь есть возможность проводить ремонт, включающий дополнительные специализированные работы. За счет субсидии можно реставрировать сложные архитектурные элементы, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов", - рассказал Бирюков.
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Он подчеркнул, что капитальный ремонт инженерных систем в этих домах будет проводиться за счет средств программы капремонта.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение аттестованных специалистов-реставраторов. Эти компании обладают необходимым количеством архитекторов, реставраторов, скульпторов и узких специалистов по различным видам декора.
По его словам, департаментом культурного наследия определен список домов, которые будут отремонтированы с использованием средств субсидий на реставрацию, сейчас в нем значатся 22 объекта.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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