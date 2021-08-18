https://ria.ru/20210818/restavratsiya-1746190258.html

Реставрация в Москве проводится в 14 домах-объектах культурного наследия

Реставрация в Москве проводится в 14 домах-объектах культурного наследия - РИА Новости, 18.08.2021

Реставрация в Москве проводится в 14 домах-объектах культурного наследия

Работы по капитальному ремонту и реставрации в настоящее время проводятся в 14 домах - объектах культурного наследия в Москве, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:32

2021-08-18T11:32

2021-08-18T11:32

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации в настоящее время проводятся в 14 домах - объектах культурного наследия в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что программа софинансирования была принята, так как отдельные дома в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации."Теперь есть возможность проводить ремонт, включающий дополнительные специализированные работы. За счет субсидии можно реставрировать сложные архитектурные элементы, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов", - рассказал Бирюков.Он подчеркнул, что капитальный ремонт инженерных систем в этих домах будет проводиться за счет средств программы капремонта.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение аттестованных специалистов-реставраторов. Эти компании обладают необходимым количеством архитекторов, реставраторов, скульпторов и узких специалистов по различным видам декора.По его словам, департаментом культурного наследия определен список домов, которые будут отремонтированы с использованием средств субсидий на реставрацию, сейчас в нем значатся 22 объекта.

https://ria.ru/20210817/balchug-1746117767.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков