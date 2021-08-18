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В кинотеатрах России будут сообщать длительность рекламы перед сеансом

В кинотеатрах России будут сообщать длительность рекламы перед сеансом - РИА Новости, 18.08.2021

В кинотеатрах России будут сообщать длительность рекламы перед сеансом

Правительство России утвердило новые правила оказания услуг в кинотеатрах. До сеанса зрителей будут предупреждать о том, сколько длится реклама и трейлеры перед РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:31

2021-08-18T12:31

2021-08-18T12:31

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило новые правила оказания услуг в кинотеатрах. До сеанса зрителей будут предупреждать о том, сколько длится реклама и трейлеры перед фильмом, сообщает пресс-служба кабмина."С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о длительности рекламы и трейлеров перед началом фильма будет размещена в зоне касс. Подчеркивается, что таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.Кроме того, по новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.В то же время постановление наделило кинотеатры дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

https://ria.ru/20200925/kinoteatry-1577784147.html

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михаил мишустин, новости культуры, кино и сериалы