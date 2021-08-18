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В кинотеатрах России будут сообщать длительность рекламы перед сеансом
В кинотеатрах России будут сообщать длительность рекламы перед сеансом - РИА Новости, 18.08.2021
В кинотеатрах России будут сообщать длительность рекламы перед сеансом
Правительство России утвердило новые правила оказания услуг в кинотеатрах. До сеанса зрителей будут предупреждать о том, сколько длится реклама и трейлеры перед РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:31
2021-08-18T12:31
2021-08-18T12:31
культура
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило новые правила оказания услуг в кинотеатрах. До сеанса зрителей будут предупреждать о том, сколько длится реклама и трейлеры перед фильмом, сообщает пресс-служба кабмина."С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о длительности рекламы и трейлеров перед началом фильма будет размещена в зоне касс. Подчеркивается, что таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.Кроме того, по новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.В то же время постановление наделило кинотеатры дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.
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михаил мишустин, новости культуры, кино и сериалы
В кинотеатрах России будут сообщать длительность рекламы перед сеансом
В кинотеатрах России с марта будут предупреждать зрителей о длительности рекламы перед фильмом
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило новые правила оказания услуг в кинотеатрах. До сеанса зрителей будут предупреждать о том, сколько длится реклама и трейлеры перед фильмом, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о длительности рекламы и трейлеров перед началом фильма будет размещена в зоне касс. Подчеркивается, что таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.
Кроме того, по новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.
"Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения", - добавили в кабмине.
В то же время постановление наделило кинотеатры дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.
Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.