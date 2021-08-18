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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/rassledovanie-1746158017.html
В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета
В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета - РИА Новости, 18.08.2021
В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета
Военно-воздушные силы США расследуют возможную гибель людей при взлете американского транспортного самолета в аэропорту Кабула. Соответствующее заявление... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T02:13
2021-08-18T02:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы США расследуют возможную гибель людей при взлете американского транспортного самолета в аэропорту Кабула. Соответствующее заявление распространили американские ВВС.Поводом для расследования стало обнаружение в нише шасси самолета человеческих останков.Ранее облетевшие социальные сети и мировые телеканалы кадры запечатлели, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты.Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые, как сообщается, были обнаружены в нише шасси военно-транспортного самолета после его приземления на авиабазе в Катаре.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники иностранных дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты.США сняли с себя ответственностьАмериканцы не винят "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) за хаос в аэропорту Кабула, но и себя также не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа.Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби в понедельник подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула "не было провалом".Официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, в свою очередь, сообщил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает "отклик в душах всех сотрудников ведомства".Ситуация в АфганистанеНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.Официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Отдельные подразделения афганской армии ведут бои с талибами."Ошеломляющие" провалы СШАВашингтон допустил "ошеломляющие" ошибки при реконструкции государственности Афганистана. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на отчет генерального инспектора США по восстановлению республики Джона Сопко.Правительство США недооценило масштабы работ, которые нужно проделать для строительства государственности.По мнению Джона Сопко, Соединенные Штаты не смогли понять "социальный ландшафт" Афганистана.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/granitsy-1746134298.html
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан
02:13 18.08.2021
 
В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета

ВВС США расследуют обстоятельства обнаружения тела в отсеке для шасси вылетевшего из Кабула самолета

Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы США расследуют возможную гибель людей при взлете американского транспортного самолета в аэропорту Кабула. Соответствующее заявление распространили американские ВВС.
Поводом для расследования стало обнаружение в нише шасси самолета человеческих останков.
Ранее облетевшие социальные сети и мировые телеканалы кадры запечатлели, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты.
Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые, как сообщается, были обнаружены в нише шасси военно-транспортного самолета после его приземления на авиабазе в Катаре.
В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники иностранных дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты.
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Талибы заявили о контроле границ Афганистана

США сняли с себя ответственность

Американцы не винят "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) за хаос в аэропорту Кабула, но и себя также не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа.
Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби в понедельник подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула "не было провалом".
Официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, в свою очередь, сообщил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает "отклик в душах всех сотрудников ведомства".
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Ситуация в Афганистане

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Отдельные подразделения афганской армии ведут бои с талибами.
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"Ошеломляющие" провалы США

Вашингтон допустил "ошеломляющие" ошибки при реконструкции государственности Афганистана. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на отчет генерального инспектора США по восстановлению республики Джона Сопко.
Правительство США недооценило масштабы работ, которые нужно проделать для строительства государственности.
По мнению Джона Сопко, Соединенные Штаты не смогли понять "социальный ландшафт" Афганистана.
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